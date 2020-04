Összes dolgozóját teszteltette a szentesi múzeum

Az otthoni munkavégzés csak részben kivitelezhető a szentesi Koszta József Múzeum dolgozói számára, ugyanis az ásatásokon jelenleg is zajlanak a munkálatok. Az intézmény saját költségén vérvételes Covid-tesztet végeztetett minden munkatársán. Az ásatásvezető és közvetlen kollégái karanténba kerültek.

Közgyűjteményként az országban elsőként a szentesi Koszta József Múzeum vezetősége vérvételes Covid-teszteket végeztetett az intézmény összes dolgozóján a szegedi Aranyklinikán tegnap.

– Egész Csongrád megyében hatalmas területeken végzünk ásatásokat, a régészek folyamatosan dolgoznak. Ezért döntöttünk úgy a szentesi önkormányzattal egyeztetve, hogy teszteket végeztetünk az intézmény saját költségén. Erkölcsi kötelességünk, hogy gondoskodjunk munkatársainkról és családtagjaikról, hiszen valóban az ember­élet az első – fejtette ki Farkas László Róbert múzeumigazgató.

Az intézmény régészei a közelmúltban fejeztek be egy négyhektáros feltárást Felgyőn, jelenleg pedig Berekháton egy szarmata temető feltárásán dolgoznak. – Most készül az Őze Lajos Emlékház is, melynek apropóján jövő héten már körünkben köszönthetjük többek között az Őze családot és Gajdó Tamás színháztörténészt, így nemcsak erkölcsi, de szakmai felelősségünk is volt a tesztek elvégzése – közölte az igazgató.

Az intézmény dolgozóinak zöménél a teszt negatív lett, csak az ásatásvezető esetében mutatott pozitív eredményt. Ő és közvetlen kollégái azóta otthoni karanténban vannak.

– Meg kellett adnunk az adatainkat, a háziorvosunk nevét és az elérhetőségeinket. Vért vettek, és elmondták: pozitív teszt esetén az ÁNTSZ hívni fog bennünket, negatív teszt esetén pedig e-mailben kapunk értesítést. Az enyém negatív lett, örülök, hogy túl vagyok rajta – mondta Pusztai Ágnes, a múzeum HR- és pénzügyi munkatársa.