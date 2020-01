Összeültek a civilek, hogy elkészítsék a 2020-as székkutasi rendezvénynaptárt

Székkutason közel húsz civil szervezet működik. Vezetőik hétfőn délután kulturális kerekasztal megbeszélést tartottak az önkormányzat vezetőivel. A 2020-as programokat, rendezvényterveket beszélték át.

– 2010 óta minden év januárjában összeülünk a civil szervezetekkel, egyházi tanács tagjaival és a sportszervezetek vezetőivel, hogy megalkossuk a rendezvénynaptárat. A székkutasi rendezvények jelentős részét ugyanis a helyi civilek szervezik, amihez az önkormányzat minden segítséget megad – mondta Szél István, Székkutas polgármestere.

– A programokat összegyűjtjük és minden háztartásba eljuttatjuk, hogy mindenki értesüljön róla. Ezen a rendezvényen dől el a regionális szántóverseny időpontja, a falunap dátuma, amire ugyancsak sokan érkeznek Székkutason túlról is. De szó esik többek között a Murgács Kálmán dalostalálkozóról is, vagy a székkutasi lovas versenyről, ami már a régión is túlnőtt – tette hozzá a polgármester.

Az önkormányzat anyagilag is támogatja a rendezvényeket, civil szervezeteket.

– Éves szinten 13-14 millió forinttal segítjük a programok szervezését. Tavaly pályázati forrást is bevonhattunk erre a célra. Az összegben az is benne van, hogy már második éve a települési nőnapra is hívunk sztárvendéget, illetve az idősek napját is kiemelten ünnepeljük – fogalmazott.

Szél István arról is beszélt, hogy a rendezvényeikhez a civil szervezetek minden létesítményt, területet ingyen használhatnak, nem kell bérleti díjat fizetniük.