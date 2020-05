Őszibarackból 30–50 százalékos lesz a termés, kajszi pedig mindössze mutatóban maradt

A március végi mínusz 5–8 fokot megszenvedték a virágzó gyümölcsösök, Csongrád megyében is jelentős a fagykár. A cseresznyét is megritkította a hideg, de felére csökkenhet a körte- és a szilvatermés is Magyarországon.

– Maximum 30–50 százalékos lesz az idén az őszibaracktermés, a korai és a középkorai fajták jobban elfagytak, ám július 10. után már lesz magyar gyümölcs a piacon, mert a későbbi érésűeket kevésbé viselte meg az extrém hideg – mondta Gyuris Mihály. A Dél-alföldi Őszibarack-termesztők Szö­vetségének elnöke hozzátet-

te, a Spring Lady fajtából kevés maradt meg, ám a Redhaven és a Royal Glory szépen teremhet.

Hidegebb hideg

A szakembertől megtudtuk, ahogy haladunk nyugatra a Tiszától a Homokhátságon át, egyre nagyobb volt a fagykár, a szövetségnek Bács-Kiskun megyében is vannak tagjai, ott akár két fokkal is hidegebb volt, mint Szatymaz és Sándorfalva környékén. Ráadásul az idei nem kisugárzási fagy volt, hanem szállított, ahogy a gazdák mondják, ez a hidegebb hideg. Március 23-án és 31-én –5 és –8 fokot is mértek. A kajszibarack nagy része elfagyott, teljes virágzásban érte az extrém hideg. Nálunk és a szomszéd megyében is csak a védettebb, belterületi részen maradt mutatóban gyümölcs a fákon, több olyan fajta is van, amiből kóstolóra sem lesz elég a termés.

1440 hektár

A megyei agrárkamarától megtudtuk, Magyarországon az őszibarack és a nektarin termőterülete az utóbbi években jelentősen, kevesebb mint a felére csökkent. Összesen 3600 hektáron van gyümölcsös, ebből 1440 hektár Csongrád megyei. Az éves termés nagyon ingadozó, 16–45 ezer tonna között mozog, nálunk az elmúlt években 20–25 tonnás volt a hektáronkénti hozam.

– Mintegy 500 ezer tonna lehet az idei gyümölcstermés a fagykárok miatt, miközben egy átlagos évben 800–900 ezer tonnát szoktak betakarítani hazánkban – mondta Apáti Ferenc. A FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet alelnöke szerint Európa egészében keresleti piacra, így az átlagosnál magasabb gyümölcsárakra lehet számítani.

Cseresznye és szilva

A legnagyobb terméskiesés a kajszin és az őszibarackon túl a cseresznyéből várható, mennyiségük országosan negyedére-harmadára eshet vissza egy jó évhez viszonyítva. Felére csökkenhet idén a körte- és a szilvatermés is, előbbiből egy átlagos évben 30–40, szilvából 65–70 ezer tonnát szüretelnek. Az ország legnagyobb területén termesztett almából és meggyből sem igazán biztatóak a terméskilátások. Mindezek mellett érdemi terméskiesést okozott a fagy a szabadföldi, és nem takart szamócakultúrákban is, sőt mérsékelten sújtotta a diót és a bodzát is – sorolta az alelnök.