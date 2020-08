Őszre lehet világos a város turisztikai koncepciója

„Szentesikumok” a körforgalmakban, rendbe tett tiszai strand, a Kurca idegenforgalmi kihasználása és élő városközpont: többek között ezek is szerepelnek Szentes turizmusról és városmarketingről szóló elképzelésében. A tervet jó alapnak tartják, de hiányolják a konkrétumokat, így októberben újratárgyalják a kérdést.

Tovább dolgoznak Szentes turisztikai és marketingtervén, a közös ötletelésben mindenki véleményére számítanak, döntött legutóbbi ülésén a város képviselő-testülete. Az eredetileg 2021–2023-as időszakra szóló koncepció tárgyalása során Hajós Viktória, az önkormányzat marketingreferense elmondta, a két évre szóló tervezet még kibontásra vár, ez alapján készülhet el az intézkedési terv.

A turisztikai és marketingtervből kiderült, ismertebbé kívánják tenni a város lehetőségeit minden szegmensben, de erősíteni szeretnék a helyi identitástudatot és a helyi értékek ismertségét is. A hosszú távú célok között szerepel többek között gyógyterápiás részleg kialakítása az üdülőközpontban, a Kurca és környékének idegenforgalmi kihasználása, élő városközpont kialakítása, a „szentesikumok” megjelenítése a körforgalmakban és a tiszai strand rendbetétele is.

A vita során többen is a konkrétumokat hiányolták: Rébeli-Szabó Tamás rámutatott, hogy a negyvenegy oldalas dokumentumból mindössze másfél oldal szól a jövőképről és egy oldal a lehetőségekről, irányokról, míg Szűcs György túl szerteágazónak nevezte a programot.

A képviselő javaslata szerint néhány prioritást ki kell emelni ebből a javaslatból, azokhoz anyagi forrást és felelőst rendelni, majd az októberi testületi ülésen újratárgyalni a témát. Ehhez csatlakozott Pásztor Antal is, aki arra biztatta a szentesieket, hogy addig is induljon be egy ötletelés, miként lehetne javítani a városmarketingen. A javaslatot a jelen lévő tizenhárom képviselő elfogadta, Szabó Zoltán polgármester azon kiegészítésével együtt, hogy a koncepciót egészen 2024-ig terjesszék ki.