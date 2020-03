Osztják az új Makó kártyákat

A vásárlási kedvezményekre jogosító Makó-kártyák felét már lecserélték a Maros-parti városban – de a többieknek is van még lehetősége rá, egyébként a régieket is lehet még használni a nyár elejéig. A régi kártyákat az uniós adatvédelmi szabályok miatt kell lecserélni.

– Tavaly nyáron 16 ezer Makó-kártya volt a város lakóinál, akik közül eddig mindegy 8 ezren éltek az adategyeztetés lehetőségével. Ők valamennyien megkapták már az új kártyát postai úton – tájékoztatta lapunkat Barna Gábor, a polgármesteri hivatal városmarketing irodájának vezetője. Mint korábban megírtuk, az adategyeztetésre egy uniós adatvédelmi előírás miatt van szükség. Barna hozzátette: a nyár elejéig a régi kártyák is használhatók, mert az elfogadóhelyekre csak akkor érkeznek meg az új kártyában lévő chipek olvasására alkalmas berendezések – onnantól viszont csak az újak lesznek érvényesek.

– Aki papíron vagy elektronikusan kitöltötte az adatlapot és mégsem kapta meg az új kártyát, jöjjön be a főtéri Infopont-irodába, tisztázni a helyzetet – javasolta. Ugyanezt kérte azoktól, akik nem kapták meg az új kártya mellé a beígért fürdőjegyet. Arra is felhívta azonban a figyelmet, hogy belépő csak azoknak jár, akik minden adatot pontosan, hibátlanul megadtak az adatlapon. Ez utóbbira azért kérdeztünk rá, mert olvasóinktól több panaszt is kaptunk, hiányolva a belépőjegyet.

Emlékezetes: Makó – Szeged után – a megyében másodikként vezette be a helyben élőknek járó, vásárláskor a rendszerhez csatlakozó helyeken 5-25 százalékos kedvezményt biztosító városkártyát. Célja a lokálpatriotizmus erősítése volt: a város polgáraiban elmélyíteni a makóiság érzését, egyúttal a kedvezmények révén növelni a helyi keresletet. A Makó-kártya bevezetésére az önkormányzat 1,7 millió forintot különített el; ez egyszeri kiadás volt, azóta a kártyarendszer önfenntartóan működik. A kártyákat ingyen lehetett igényelni.

Az első Makó-kártyát 2011 októberében állították ki. Közben a megye több városában is megpróbálkoztak hasonlóval, inkább kevesebb, mint több sikerrel, a makói viszont népszerű maradt. Elsősorban azért, mert a közben felépült Hagymatikum fürdőbe is olcsóbban lehet vele jegyet váltani, ahogy például a Hagymaház előadásaira, a helyi moziba és a nyári zenés fesztiválra, illetve a Maros-parti kalandparkba.