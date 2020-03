Ösztöndíjjal Belgiumban tanulhatott fél évig a szegedi jogászhallgató

Fejlődni, megismerni egy új országot, kultúrát, szakmai nyelvet tanulni egyetem alatt is lehet. Az Erasmus-ösztöndíjnak köszönhetően Klucsai Nóra, a szegedi egyetem végzős jogászhallgatója mindezt Belgiumban valósíthatta meg.

– Már fiatalon is tudtam, hogy ha egyetemista leszek, szeretnék külföldön tanulni – mondta Klucsai Nóra, az SZTE ÁJTK végzős hallgatója. Nóra ezt a tervét meg is valósította. 2018 szeptemberétől az Erasmus-programnak köszönhetően egy félévet a belgiumi Université Catholique de Louvain egyetem jogi karán töltött. A hallgatót mindig is érdekelték a nyelvek, franciát pedig már középiskolában is tanult, így nem is volt kérdés számára, hogy francia nyelvterületen folytatja tanulmányait.

A jogi kar hallgatója nem járt korábban Belgiumban, azonban ismerőseitől nagyon jókat hallott az országról, a városról és az egyetemről is. Nóra itthon üzleti jogi modult tanul az ÁJTK-n, így több ehhez kapcsolódó órán is részt vett Belgiumban. A belga jogi képzés jól illeszkedett itthoni tanulmányaihoz, és egy kötelező tantárgyat, a versenyjogot kint végezte el.

– Jó hírű egyetemen tanulhattam, amelynek a jogászképzése is kiemelkedő színvonalú. Belgiumban az Európai Uniónak több intézménye van, a versenyjog és a fogyasztóvédelem pedig európai uniós területek is, így tanáraink többnyire olyan neves szakértők voltak, akik napi szinten részt vesznek az európai jogalkotásban – emlékezett vissza Nóra. Hozzátette, érdekes volt összehasonlítania és felfedeznie a különbségeket a két eltérő jogrendszer között. Nóra legnagyobb élménye a Bruges városában tett látogatás volt. Nyugat-Flandria legnagyobb települése a karácsonyi vásár idején csodálatos volt.

Bene Tamás, az egyetem nemzetközi és közkapcsolati igazgatója elmondta, egy évben átlagosan 250-300 hallgató utazik külföldre az ösztöndíjjal.

– Egyetemünk jelenleg 31 országban 540 intézménnyel áll kapcsolatban. Hozzánk a legtöbb hallgató Török-, Olasz- és Spanyolországból érkezik – közölte az igazgató.