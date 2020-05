Ösztöndíjjal segíti nehéz helyzetbe került hallgatóit az SZTE

Ösztöndíjjal segíti a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) azon hallgatóit, akik a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet miatt elveszítették munkájukat, jövedelmüket, és emiatt egyetemi tanulmányaik finanszírozása is veszélybe került – tájékoztatta az intézmény közkapcsolati igazgatósága kedden az MTI-t.

A közlemény szerint az egyetem hallgatóit nemcsak az online oktatás miatt érinti a kialakult veszélyhelyzet, hanem azért is, mert rengeteg diák veszítette el munkáját és jövedelmét is. Őket támogatja az intézmény a Pro Talentis áthidaló ösztöndíjjal.

A sikeresen pályázó hallgatók a Pro Talentis Universitatis Alapítvány kuratóriumának döntésétől függően 20 és 100 ezer forint közötti egyszeri támogatást kapnak.

Az ösztöndíjra azok a nappali és levelező tagozatos egyetemisták pályázhatnak, akik aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek a pályázat benyújtásakor és a támogatás folyósításakor is. A pályázatban a hallgatóknak be kell mutatniuk megnehezült élethelyzetüket, éppen ezért csatolni kell a jogszerű jövedelemszerző tevékenység megszűnését igazoló dokumentumot is. Igazolni kell, hogy a pályázó a Covid-19 vészhelyzet miatt olyan munkavégzésből származó jövedelemforrástól esett el, amely tanulmányai finanszírozását biztosította, megkönnyítette – írták.