Öt éve nem nő a bérleti díj

Ha a mai ülésen a makói képviselő-testület elfogadja az erről szóló előterjesztést, idén sem növekszik a Maros-parti üdülőtelkek bérleti díja. Azaz, öt éve változatlan.

Az 1960-as, 70-es években kialakult makói üdülőövezetben becslések szerint nagyjából 250 üdülőtelek található. Épület nincs mindegyiken; jó részük a várostól bérelt, de vannak magántulajdonú ingatlanok is, nagyjából a harmaduk. Az utóbbi években is döntött úgy több bérlő, hogy megvásárolja bérleményét. A terület évről évre népszerűbb, hiszen az önkormányzat korábban mintegy félmilliárdot költött a strandra és környékére, s azóta is fejleszti – kalandparkot és lombkoronasétányt épített, utat újított fel, utcákat alakított ki.

A korábbi években általánosan 20–20 százalékkal emelték meg az itteni bérleti díjakat, de volt olyan év is, amikor 30-cal, tekintettel az üdülőövezetben történt értéknövelő beruházásokra. Az új képviselő-testület viszont 2014-ben meghagyta a régi tarifát, és később sem emelt, illetve most sem tervez emelést. Így burkolt út melletti telkek esetén továbbra is 329, közbenső fekvésű telkeknél 295, belső fekvésűeknél pedig 272 forint plusz áfát kell fizetni évenként minden négyzetméter után. Az előterjesztésben olvasható, hogy a változtatás ellen szól a szakértői vélemény, de az is, hogy nem mutatkozik igény új szerződések kötésére.

A testületi ülés ma 9-kor, a városházán kezdődik. Fentieken túl a földhaszonbérekről szóló rendeletről, a polgármester szabadságának ütemezéséről, illetve a testület munkatervéről is dönthetnek.