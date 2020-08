Útban van az egyik járdasziget – új forgalmi rend a Székely soron

Elkészült az új kerékpárút, de nem tudnak rajta végigtekerni az újszegediek egy járdasziget miatt. Kiderült, külön funkciója van, hamarosan új forgalmi rend lép életbe a Székely soron.

A kerékpáros közlekedés feltételeit javítják a megyeszékhely öt pontján 1,43 milliárd forint uniós támogatás segítségével, valamint 226 millió forintos önkormányzati forrásból. Az építkezésben Újszeged is részesült, ahol kerékpárutat alakítottak ki a Székely soron a liget melletti járdán a Belvárosi híd felé közlekedőknek. A másik oldalon még ezután kezdődik a munka, ugyanis ott kerékpáros nyomot jelölnek ki. Azonban több panasz is érkezett az ott élőktől lapunkhoz, miszerint az új járdán a sportuszodával szemben, a liget oldalsó bejáratánál egy járdasziget állja útját az ott közlekedőknek. A bicikli­seknek és a gyalogosoknak is bosszúságot okoz.

– Öröm rajta végiggurulni, csak éppen jön az a sziget, amit nem tudom, miért hagytak ott. Talán kerékpárút megy majd fel a járdára, csak akkor a gyalogosokkal mi lesz? – elmélkedett egy férfi, aki naponta ott közlekedik biciklivel. Szerinte nagy gond, hogy le kell szállnia ahhoz, hogy tovább tudjon haladni, ehhez a padka mellett kell eltolnia járművét, de szerinte ez nem egyszerű feladat. A ligetből kisétálók sem értik a dolgot, hogy mire szolgál a kővel szegélyezett terület. Egy édesanya azon bosszankodott, hogy hiába szeretne babakocsival menni a ligetbe másik három gyermekével, nem tud, mert a sziget miatt nem lehet ott sétálni, a bokortól nem fér el a babakocsi, az autóútra pedig érthető okokból nem szeretne lemenni.

Megkerestük az önkormányzatot, hogy milyen célt szolgál a sziget, ott marad-e a jövőben. Kérdésünkre azt a tájékoztatást adták, hogy a terelőszigetig tart a buszmegállóhoz tartozó járda, onnantól a liget melletti új aszfaltfelület kerékpárút. Az új közlekedési rend szerint a bi­ciklisek a Temesvári körúttól a terelőszigetig az úttesten közlekednek, ehhez ezen a szakaszon kerékpáros nyom lesz kijelölve, a terelőszigetnél pedig fel kell hajtaniuk az egyirányú kerékpárútra. Mi lesz a gyalogosokkal? – merült fel a kérdés. A városvezetés közölte: a gyalogosoknak a szigetnél egy zebrán át kell majd kelniük a másik oldalra. Az új forgalmi rendet burkolati jelek felfestésével és táblák kihelyezésével jelzik majd.