Ötszáz adag meleg ételt osztottak szét

A Boldogságfalva Közhasznú Alapítvány Szeretetkonyhája idén kilencedik alkalommal rendezte meg év végi ételosztását, ezúttal tegnap, az Anna-kútnál.

Szalma Róbert szervező a Délmagyarországnak elmondta, hogy ismét a két ünnep közé helyezték az időpontot, jelezve, hogy nem csak az ünnepek alkalmával kell és lehet jótékonykodni és szeretetet kinyilvánítani.

Összesen 500 adag vegán székelykáposztát osztottak ki ingyen a Szegeden élő halmozottan rászoruló embereknek.

Az egytálételen kívül a rászorulók kaptak egy ajándékcsomagot is, és rétes is került az asztalra vagy a szatyrokba. A csomagokban krumpli, hagyma, mandarin, fokhagyma, szaloncukor, csokoládé és paradicsom is volt. A rászorulókat a karitatív, illetve civil szervezetek segítségével választották ki, akiknek jegyeket adtak, amit a szervezetek osztottak szét. Így kapott többek között a családsegítő, a Máltai Szeretetszolgálat, a Vöröskereszt is.

A Boldogságfalva Közhasznú Alapítvány egyébként nem csak az év végi ünnepekkor oszt ételt. Hetente adnak csomagokat a rászorulóknak, május 1-én pedig egy hasonló ételosztással próbálnak segíteni az embereknek. Az étel egyébként körülbelül egy óra alatt elfogyott. A sorban láttunk nagycsaládosokat, de olyanok is voltak, akik egyedül érkeztek. Ők jellemzően az idősebb korosztályból kerültek ki, és a nevük elhallgatását kérve elmondták, hogy komoly segítség nekik egy-egy ilyen ételosztás, aminek nagyon örülnek.