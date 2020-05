Otthon is készülnek maszkok

A koronavírus-világjárvány alatt a védekezést segítő termékek kerültek a középpontba. Azok közül is a szájmaszk, amelyet vehetünk boltokban, gyógyszertárakban, de sokan – családok, közösségek, települések – otthon készítenek textilből moshatót, fertőtleníthetőt.

– A lányomtól kaptam a száj­maszkot, úgy tudom, 500-600 forintért vásárolta, de van dupla vastagságú, biztonságosabb 1200-ért, lehet, hogy veszek egy olyat – árulta el a szegedi Klári, akivel Tarjánban találkoztunk és beszélgettünk a koronavírus elleni védekezés egyik legfontosabb eszközéről, amit immár kötelező a boltokban és a tömegközlekedési eszközökön hordanunk. Magda pedig magának készített ruhaanyagból moshatót, fertőtleníthetőt.

Maszkok otthon

A maszkból eleinte hiány volt, nem mindenki tudott vá­­sárolni, talán ezért is egyre többen kezdtek el készíteni tex­­tilből. A megye szinte minden településén ráálltak az önkéntesek a gyártásra, például Bakson, Balástyán, Kisteleken, Szegeden, Makón és Hódmezővásárhelyen, többek között a Hódfóban és a Szakképzési Centrumban. Itt kell megemlíteni a Maszkvarró An­­gyalokat, makói kollégánk is kapott tőlük ajándékba. Családok maguknak is készítenek, például Vásárhelyen egy nagymama már több mint ötvenet varrt szeretteinek, Szegeden pedig az egyik társasháznál – Facebookon láttuk – hirdettek mosható maszkot, ingyen.

Boltban – mindenütt

Már nem hiánycikk a maszk. Többfélét vehetünk, a legelterjedtebb az egyszer használatos, úgynevezett orvosi vagy sebészi, amihez 390 forinttól 520-ig juthatunk patikákban, kínaikban, boltokban, de kínálják mindössze 30 forintért is darabját. Csongrádon rövid­áruüzletben 700 forint a mosható textilmaszk, míg Makón az egyik ABC parkolójában au­tóból árusított egy néni moshatót, 300 forintért. Vásárhelyen több festékboltban is vásárolhatunk maszkot, többfélét: az egyszerű, de tisztíthatótól a na­­gyobb védelmet nyújtó 2000 forintos ötrétegű, szűrővel ellátottig. Egy szegedi kisboltban 499 forintért kínálták a papírmaszkot, 1000-ért a moshatót, míg a Tescónál egy árus 60 fokon mosható színeseket 700 forintért ad, a merevítős 1000 forintba, az eldobható pedig 30-ba kerül ugyanott. Mellette egy illatszer jellegű üzletben 500 forintért vehetünk.

Üzlet?

– Nekünk az egyik állandó kuncsaftunk készítette, ő ajánlotta fel jelképes összegért. Többet rendeltünk, ezt használjuk, és nagyon szeretjük, cicás is van közte. A munkánkhoz elengedhetetlen, hiszen naponta sok emberrel találkozunk – jelentette ki a szegedi Retek utcai lottózóban dolgozó Hanyi Ani­kó. Akadnak, akik kapura, lépcsőházi bejárathoz ragasztott hirdetményen kínálják a maszkot. Az egyik ilyen megkötős és gumis változatban, erős, tartós szövetből készült, moshatót, vasalással fertőtleníthetőt, időseknek házhoz szállítással, felnőttnek 700, gyereknek 500 forintért, számlaképesen ajánlotta. Tárcsáztuk a meg­adott számot.

Csökkent az érdeklődés

A vonal túlsó végén a hölgy el­­mondta: eleinte nagy volt a kereslet, cégek 15-20 darabot is rendeltek tőlük, de mostanra megcsappant az érdeklődés.

– Szinte mindenütt kaphatók az egyszer használatos maszkok, és az emberek in­­kább azokat veszik, illetve otthon, kisebb közösségekben is egyre több helyen varrnak – közölte.