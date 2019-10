Otthonra leltek a csongrádi nagycsaládosok

Elkészült a Bölcső Nagycsaládosok Csongrádi Egyesületének közösségi háza. A felújítás során a főfalakon kívül gyakorlatilag mindent kicseréltek, a jó adottságú, de korábban nagyon rossz állapotú házból igazi otthon vált.

A nagycsaládosok 2012 óta használják a Bercsényi utcai házat, eleinte a Piroskavárosi Nyugdíjas Egyesülettel közösen, majd az idősek egyesületének megszűnése után egyedül. Az épületen és az udvaron is sokat dolgoztak társadalmi munkában, külső garázst építettek, járdát fektettek, térköveztek, festettek, szigeteltek, de a házra így is ráfért egy komoly felújítás. Egy pályázati lehetőségnek köszönhetően az utóbbi egy évben lázasan folyt a munka, aminek gyümölcsét most szakíthatták le a nagycsaládosok. – Hihetetlen érzés, kimondani is jó, hogy a miénk. Lehet, hogy másnak ez csak egy a Bercsényi utcai házak közül, de nekünk ez az otthonunk – mondta el Erősné Szabó Mária, az egyesület elnöke.

A közösségük nagyon összetartó, ezt emelte ki Seresné Aranka is, akinek már a szülei is a nagycsaládosok egyesületéhez tartoztak. – Mindenki kiveszi a részét a munkából, egy erős, összetartó közösséget alkotunk, ahol számíthatunk egymásra. Nagyon örülünk a megszépült közösségi házunknak – tette hozzá.