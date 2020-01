Otthonra találnak a birkózók Szentesen

Hamarosan vége az „albérletben” töltött időknek: pályázati forrásból épít magának sportcentrumot a dr. Papp László Birkózó Sportegyesület. A komplexumban a küzdőtér mellett konditerem, közösségi tér és tanulószoba is lesz.

Évek óta dolgozik azon a helyi birkózóegyesület, hogy minőségibb, megfelelő környezetben tudják fogadni a sportolni vágyó fiatalokat. Úgy tűnik, végre összeálltak a szükséges feltételek, hogy nagyban tudjanak gondolkodni, és elkészüljön egy birkózó sportcentrum.

142 milliós fejlesztés

Az egyesület jelenleg Szentesen és Csongrádon csaknem kétszáz gyerekkel foglalkozik, közülük negyvenen versenyzői szinten sportolnak.

A gyerekeket eddig az iskolákban vagy a városi sportcsarnokban tudták edzeni, tavasz végére azonban elkészülhet a birkózók új otthona, ahol a kisebbek a sportág alapjaival ismerkedhetnek meg, a nagyobbak pedig felkészülhetnek a versenyekre.

A 142 millió forintos fejlesztés forrásait javarészt egy pályázatnak köszönhetően a Magyar Birkózó Szövetség közvetítésével az Emberi Erőforrások Minisztériu­­ma biztosította, ezt egészítette ki az egyesület banki finanszírozással és önerővel.

A tervek elkészültével már a munkák is elkezdődtek a Tóth József utcában, ahol a be­­ruházás végén egy modern birkózó sportcentrum áll majd. A kétszintes, könnyűszerkezetes csarnok 22-szer 13 méteres alapterületen épül fel, a létesítményben szintenként két birkózószőnyeg fér el. A csarnok mellett álló épületet is átalakítják, ott kiszolgálóhelyiségek, szertár, közösségi tér, kondicionálóterem és ta­nulószoba lesz, a két épületet pedig majd egy folyosó köti össze, így alkotva egy egységes sportkomplexumot, összesen 920 négyzetméteren.

Regionális szinten gondolkodnak

Mint Rónyai Zoltán, az egyesület alelnöke elmondta, az új, korszerű csarnok lehetőséget biztosít majd arra, hogy korosztályonként és tudásszintenként is tudjanak csoportbontásban dolgozni, ami még inkább segíti a birkózópalánták fejlődését.

Az új sportcentrum elkészülte a regionális birkózás fej­­lesztésére is hathat: a komple­xumot a környező klubok bir­­kózóinak is a rendelkezésre bocsátják, mivel Nagyszénáson, Gádoroson és Orosházán is vannak olyan klubok, amelyeknek nincs saját csarnokuk, de emellett természetesen igény esetén a helyi sportegyesületek kéréseit is teljesíteni fogják.

Az edzőcsarnok építési ha­tárideje ez év április 30-a, de az egyesület szerint az utolsó simításokkal a tanév végére készülnek el. A hagyományos nyári birkózótáborokat már biztosan az új sportkomplexumban tartják, illetve ősszel már ott tudják fogadni a környező iskolákba, óvodákba járó gyerekeket is a mindennapos testnevelés részeként.

Versennyel avatnák az új centrumot

Az egyesület a most zajló fejlesztés miatt idén már nem rendez kiemelten nagy sporteseményt, az év második felében azonban a munkák lezárultával elképzelhető, hogy országos versenyt szerveznek. Az új csarnok el­készültét biztosan megünneplik, nagyszabású avatást terveznek, amit lehet, hogy egy kisebb verseny is kísér majd.