Óvatosan a használt autókkal

Sorozatunkban ezúttal a használt autók vásárlásával kapcsolatos kérdésekre, felvetésekre válaszoltak a fogyasztóvédők. Kiderült, nagyon nem mindegy, hogy magánszeméllyel vagy járműkereskedéssel kötjük meg az üzletet – az utóbbi esetben könnyebb a jogérvényesítés.

– Egy hónapja magánszemélytől vettem egy használt autót, és most jelentkezett egy nagyobb hiba – mit tegyek?

– Ilyen esetben nem jön létre fogyasztói jogviszony, így nem érvényesek a szerződésre a vevőre nézve kedvező fogyasztóvédelmi szabályok. Természetesen kellékszavatossági kötelezettsége ilyenkor is van az eladónak, méghozzá egy év. Érdemes írásban is felvenni a kapcsolatot az eladóval és részletesen leírni a hibát.

Szakértő bevonása

Fontos tudni, hogy ha az eladó ezt vitatja, akkor a vevőnek kell bizonyítania, hogy az már a vásárlás pillanatában is fennállt, de arról az eladó nem tájékoztatta, tehát rejtett hibáról van szó. A bizonyítás természetesen használt autónál nem könnyű, és a költségei – például egy szakértő bevonása – is a vevőt terhelik. Ingyenes békéltető testületi eljárást sem kezdeményezhet a vevő, lévén, hogy nem fogyasztói jogviszonyról van szó. Egy esetlegesen kialakult jogvita rendezésére marad tehát a bírósági peres eljárás.

Rejtett hiba

– Kereskedésből vásároltam egy használt autót néhány hónapja, és máris csak a bosszúság van vele. Az eladó azt mondja, nem vállal felelősséget – tehet ilyet egy kereskedő?

– Bármit is írtak le a szerződésben vagy mond a vállalkozás, főszabály szerint a kereskedő felel minden olyan hibáért, ami – vagy aminek a közvetlen oka – megvolt a vásárlás pillanatában, és arról a fogyasztót nem tájékoztatta, a vevő pedig kellő gondosság ellenére sem vehette észre a hibát. Az erre vonatkozó felelősség szerződéses kizárása semmis!

Kellékszavatossági idő

Ha kiderül, hogy hibás az autó, azt haladéktalanul dokumentálni kell. Legjobb, ha egy – a felektől független – szakszervizben átvizsgáltatjuk és írásba foglaltatjuk a hibákat, illetve árajánlatot kérünk a javításra. A hibá(ka)t a lehető legrövidebb időn belül írásban közöljük a kereskedővel, célszerű ezt a vállalkozás székhelyére címzett ajánlott, tértivevénnyel feladott levélben megtenni.

Használt autó vásárlása esetén minimum egy év kellékszavatossági idő áll rendelkezésünkre – az első hat hónapban a jótálláshoz hasonló a jogi helyzet.

A kereskedő hiba esetén csak akkor mentesülhet a javítás/csere/vételár-visszafizetés kötelezettsége alól, ha független szakvéleménnyel kimenti magát, tehát bizonyítani tudja, hogy a hiba nem volt meg a vásárláskor, vagy azt a fogyasztó nem rendeltetésszerű használata okozta.