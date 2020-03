Óvodák is ügyeletet tartanak

11 bölcsődés és 33 óvodás gyermeket vittek a múlt héten az önkormányzati fenntartású szegedi intézményekbe, ők jórészt azoknak a szülőknek a gyermekei, akik munkájukat nem tudják otthonról ellátni. Leginkább az élelmiszeriparban, a kereskedelemben és az egészségügyben dolgozók használják ki az ügyeleti rendszert.

Hat önkormányzati fenntartású óvoda és két bölcsőde fogadja azoknak a szülőknek a gyerekeit Szegeden, akik nem tudják megoldani a rendkívüli helyzetben azt, hogy otthon maradjanak. A múlt héten 11 kisgyermekre felügyeltek a két nyitva tartó bölcsődében, a Hajlat és Vitéz utcaiban.

Két bölcsőde ügyeletes

– Igyekeztünk úgy meghatározni a két ügyeletes bölcsődét, hogy azok a város különböző pontjain legyenek. Elsősorban egészségügyben, rendvédelemben és az élelmiszeriparban dolgozó szülők bízzák ránk gyermekeiket. Ki is hangsúlyoztuk, hogy azok jöjjenek, akiknek feltétlenül indokolt – magyarázta Király Sándorné, a Szegedi Bölcsődék igazgatója.

Több óvodás lehet

Ügyeleti rendszerben működnek a szegedi óvodák is. A Szegedi ÓVI igazgatóságának honlapján felsorolták azt a hat tagóvodát, amely fogadja a gyerekeket, a táblázatban azt is jelölték, hogy az eredeti intézmény – ahova a gyermek jár – melyik ügyeletes óvodához tartozik. – Többségében a kereskedelemben és a vállalkozásokban dolgozó szülők gyermekei jártak a múlt héten óvodába, összesen harminchárman. Olyan család is van, ahol az édesapa külföldön ragadt, az édesanyának pedig dolgoznia kell. Az a tapasztalatom, ahol lehet az egyik szülő szabadságon van, így oldják meg ezt az időszakot a családok – nyilatkozta Bartáné Tóth Mária, az intézmény igazgatója. Szerinte, ahogy fogy a szülők szabadsága, úgy nő majd az óvodások száma is. Hozzátette, bármikor fogadnak újabb óvodásokat, azt kérik a szülőktől, hogy pár nappal korábban jelentkezzenek az adott ügyeleti óvodában, hogy meg tudják rendelni az étkezést. Munkatársaikat később forgó rendszerben állítják munkába, most még az adott ügyeletes tagóvoda személyzete dolgozik.

Kisiskolásokra is felügyelnek

Szintén nyitva tart a Kölyöksziget Bölcsőde és Óvoda, amely ettől a héttől fogadja a Bonafarm cégcsoportnál dolgozó szülők gyermekeit. – A Pick Zrt. stratégailag kiemelt vállalat, mivel élelmiszert állít elő, így a termelésben dolgozók nem mehetnek szabadságra. Ezért mi vállaltuk, hogy nemcsak az óvodásoknak, hanem általános iskolásoknak is biztosítunk gyermekfelügyeletet. Utóbbiaknak segítünk a tanulásban is – mondta Pivárcsik László óvodavezető. Jelenleg 10-12 gyerekkel foglalkoznak, számuk várhatóan nőni fog, ugyanis azok a cégcsoportnál dolgozók is ide hozhatják gyermeküket, akik egyébként másik intézménybe járnak.