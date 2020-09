Óvónő tesztje lett pozitív Kübekházán

Újabb településeken jelent meg a koronavírus Csongrád-Csanád megyében, Pusztaszerre Szegedről kerülhetett a fertőzés. A hódmezővásárhelyi piacon pedig újból kötelező lesz a maszk viselése, és több településen is fertőtlenítenek. Van, ahol elővigyázatosak az emberek, ám a szegedi rakparton szombaton sok százan voltak a légibemutatón és a hőlégballon-versenyen, akik közül alig vett fel valaki szájmaszkot.

Egy gombostűt is alig lehetett leejteni a szegedi rakparton szombaton, ahol az Airpart Légishowt rendezték meg kora délutántól estig. A szervezők hiába kérték a látogatókat a maszkviselésre – ami egyébként szabad térben egyelőre nem kötelező –, ezt alig fogadta meg valaki. Annak ellenére sem, hogy a megyében is egyre több helyen bukkan fel a koronavírus, így például Pusztaszeren is.

Buliban kaphatták el

A 19 éves Mester-Szabó Máté a faluhoz tartozó Munkástelepen élő barátjával egy augusztus végi szegedi buliban kaphatták el a fertőzést. A fiatalember szeptember 7-től hatósági karanténban van édesanyjával, Bódi Gabriellával, akinek még nincs sem pozitív, sem negatív tesztje.

Máté azt mondta, hogy a buli után 4-5 nap múlva jelentkeztek a tünetei. Legyengült, egész délután aludt, estére pedig belázasodott. Másnapra elmúlt a láz, de a gyengeség, a levertség megmaradt és annyira fájtak a végtagjai, hogy nem tudott aludni. Ekkor telefonáltak Elekes Attila orvosnak, ezután mentek a megyeszékhelyre mintavételre. Ennek az eredménye pozitív lett és a múlt szombaton pusztaszeri otthonukban is jártak náluk a mintavevők. Akkor a tünetmentes édesanyát is letesztelték. A hatósági karantén piros, figyelmeztető táblája múlt héten hétfőn került a kerítésükre, előtte egy héttel a fiú háziorvosuk javaslatára önkéntes karanténba vonult.

Egy hét rosszullét

A fiatalember azt is elmondta, hogy már jól érzi magát, egy hétig volt igazán rosszul.

Elekes Attila háziorvos lapunknak elmondta, hogy az említett kettőn kívül még vannak gyanús esetek a faluban, de a teszteredmények még nem érkeztek meg. Sági Mihály települési képviselő azt mondta, hogy a lakosságot tájékoztatják minden fejleményről, Máté Gábor polgármester pedig arról beszélt, hogy minden héten összeül egy operatív csapat, amelynek rajta kívül tagja a védőnő, az orvos, a helyi polgárőr egyesület és a családvédelmi szolgálat képviselője.

Mátéékhoz egyébként naponta mennek a rendőrök, ellenőrzik, hogy otthon vannak-e.

Maszk kell a piacon

A hódmezővásárhelyi önkormányzat által felállított operatív stáb hétfőn délelőtt ülésezett. Úgy döntöttek, a pénteki, szombati és vasárnapi piacnapokon kötelező lesz a maszk viselése. Ennek betartását a közterület-felügyelet mellett a rendőrség is ellenőrzi. A településen jelenleg 79-en vannak karanténban. A fiatalabbakat is nagy számban érte el a vírus, többen intenzív ellátásra szorulnak. A polgármesteri hivatalban, valamint az összes önkormányzati intézményben is kötelező a maszk használata, ami érvényes a rendezvényekre is. Ez alól az esküvők sem kivételek, tehát a városháza házasságkötő termébe is csak maszkban lehet belépni, ezt a közterület-felügyelet ellenőrzi.

A Bethlenben is megjelent

Arról pedig már a promenad.hu számolt be, hogy megjelent a koronavírus a Bethlen Gábor Református Gimnáziumban is. Hódiné Földesi Sára, az intézmény igazgatója azt mondta a portál beszámolója szerint, hogy az érintett 10. A osztály nem mehet iskolába, és több tanár is karanténban van. Akkor folytathatják a tanulást, a pedagógusok pedig a munkát, ha két negatív PCR-tesztet tudnak felmutatni, vagy 14 nap karantén után igazolást visznek a háziorvostól. A karantén idejére áttértek a digitális oktatásra.

Önkéntes karantén

Hétfő este elkezdték Kübekháza teljes fertőtlenítését, miután vasárnap délután kiderült: bizonyítottan is felbukkant a faluban a koronavírus. Az ÁNTSZ telefonon és írásban is jelezte, hogy az egyik helybéli óvónőnek pozitív lett a koronavírus-tesztje.

Miután az óvónő apróbb tüneteket észlelt magán, azonnal önkéntes karanténba vonult, nem tartott kapcsolatot sem a családja idősebb tagjaival, sem az óvodával, így a karantén előre láthatólag csütörtökig tart. Ha további megbetegedések nem történnek, a kübekházi óvoda középsősei péntektől újra látogathatják az intézményt. Az óvodába belépéskor és a nap végi távozáskor minden gyerek testhőmérsékletét digitális hőmérővel mérik az óvónők. Az eddigi heti három helyett hétfőtől mindennapossá tették a falu utcabútorzatainak, közforgalmú helyeinek fertőtlenítését.

Molnár Róbert polgármester közben levelet küldött Bosnyákovits Tünde megyei tisztifőorvosnak is, amelyben azt kérte, hogy azonnal teszteljék a kübekházi iskola és óvoda dolgozóit és az intézménybe járó gyermekeket.

Kucsera Istvánné alpolgármester pedig azt kérte a karanténba került gyerekek szüleitől, hogy a személyes segítségnyújtást igénylő ügyekben a Segélyvonal Kübekháza számát hívják. Ugyanezt kérik a településen élő idősektől is, akiket arra is biztatnak, ha tehetik, maradjanak otthon. A segélyvonalon segítenek nekik a bevásárlásban, a gyógyszerek felíratásában és minden más ügy intézésében is.

Négyszáznál is több

Csongrádon már négy koronavírussal fertőzött betegről tudnak. Az elmúlt hétvégén egy csongrádi család egy 20 év körüli tagját igazoltan fertőzöttként regisztrálták. Az ő állapota is jónak mondható, szerencsére csak enyhe tüneteket mutat. Az őt megelőzően regisztrált fertőzött továbbra is Budapesten tölti a hatósági karanténidejét, nála is enyhék a tünetek.

Ő gyakorlatilag nem találkozott helyiekkel, így nem fertőzhetett meg senkit sem a településen. Az első két regisztrált csongrádi lakos pedig a városban tartózkodik hatósági házi karanténban, szerencsére náluk sem jelentkezett ez idáig semmilyen súlyosabb tünet.

Mindezek mellett nem meglepő, hogy egyre több koronavírussal fertőzött beteget regisztrálnak naponta országos és megyei szinten is. Csongrád-Csanád megyében hirtelen négyszáz fölé ugrott a fertőzöttek száma. Tegnap 423 igazolt fertőzöttről tudtak, ami 35-tel több mint egy nappal korábban.