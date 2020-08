Özönvíz zúdult több kistelepülésre – Galéria

Székkutas és Kakasszék között kiöntött a 3 méter mély árok, a főút melletti kerékpárút is víz alá került több szakaszon. Mindszenten és Mártélyon pedig három otthonba is betört a csapadékvíz.

– 16 óra alatt 105 és 140 milliméter csapadék hullott – tudtuk meg Szél Istvántól, Székkutas polgármesterétől, aki azt is elmondta, a belterületen jól vizsgázott a felújított belvízelvezető-rendszer.

A külterületen, Kakasszéken és környékén tegnap reggelre sok helyen állt a víz a földeken, a 3 méter mély árok is kiöntött. A 47-es főút mellett a kerékpárút is víz alá került több szakaszon.

– Dolgozunk rajta, hogy minél előbb levezessük a vizet – mondta Szél István.

Láda Albert elképedt a kerékpárút láttán.

– Azt a mérnököt kellene beleállítani a vízbe, aki úgy tervezte meg a kerékpárutat, hogy az a fű szintje alá került. Talán akkor megértené, hogy milyen munkát végzett – mondta a motoros férfi.

Mindszenten két ingatlan került veszélybe a nagy eső miatt. Az Iskola utcában a ház udvarán nagy mennyiségű csapadék gyűlt össze, a Thököly Imre utcában pedig a lakóépületbe is befolyt a lezúduló eső.

– A polgárőröktől tudom, hogy másfél nap alatt mintegy 100-110 milliméter esőt kapott Mártély. Több vihart is megéltünk – említette meg Putz Anita, Mártély polgármestere.

Hozzátette, ennyi vizet nem tudott egyszerre elnyelni a föld, így sok helyen megállt a víz. A polgárőrök folyamatosan szivattyúztak, mert több helyről is érkeztek kárbejelentések. A Fő utcán az egyik közmunkás albérletébe is betört a víz, és hiába érkezett azonnal a segítség, a falak 30 centire átáztak.

– Reménykedünk, hogy nyer a 100 millió forintra beadott pályázatunk, amiből a belvízelvezető csatornahálózatot fejlesztenénk. Az elmúlt napok bizonyították, hogy milyen nagy szükség lenne rá – mondta a polgármester.