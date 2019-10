Az ígéretek ellenére továbbra is nagy a sár és a por

Még mindig nyelik a port az Udvarhelyi utcában élők. Lapunkban többször beszámoltunk róla, hogy a közeli építkezésre vezető utat nem építették ki, az augusztusi lakossági fórumon a kivitelező sárrázó burkolat kiépítését ígérte, a helyzet azonban nem lett jobb.

Májusban és augusztusban is beszámoltunk a Délmagyarországban az újszegedi Udvarhelyi utcában lakók nehéz helyzetéről. Azt kifogásolták, hogy sárban, porban élnek hónapok óta, egy közeli építkezés miatt, sőt az utcájuk aszfaltját is tönkreteszik az arra járó teherautók.

Az augusztusi lakossági fó­­rumon azt az ígéretet kapták a körzet önkormányzati képviselőjétől, Joób Mártontól, hogy az egyeztet a kivitelezővel, aki azt mondta, hamarosan sárrázót épít ki a bevezető útra. Nagy Árpádné azért kereste meg ismét lapunkat, mert ez ugyan megtörtént, ám csak 20 méter hosszan. A helyszínen járva megtapasztaltuk, rosszabb a helyzet, mint fél éve. A közelben épülő lakóparkhoz vezető földes utcát sokan már szemétlerakónak is használják. És hiába a sárrázó burkolat, az út szélét már kijárták a többtonnás járművek, rá­­adásul ez csak 20 méter hosszú, a többi része ugyanolyan poros és saras, amit kihordanak ide a teherautók.

Rózsa Sándor is az utcában lakik, elmondta, naponta kell port törölniük, autót sem érdemes lemosatniuk. Azt is nehezményezik, hogy csak ez az egy út vezet a töltés mellett épülő házakhoz, szerinte ez kevés lesz, ők már kezdeményezték a Kürü sor felőli magánút megnyitását. Berta Róbert önkormányzati képviselőjelölt gyerekkora óta Újszegeden él. Úgy fogalmazott, örül neki, hogy bővül a városrész, ám a már régóta itt élők komfortjára is figyelni kellene. – A szemétlerakás felszámolása és az út rendbetétele is a fővállalkozó dolga lenne. Ráadásul a kertvárosi rész többi utcája is igen túlterhelt, mindegyikre ráférne egy nagyobb beruházás – magyarázta Berta Róbert.