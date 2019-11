Paprika- és bormustra volt Szatymazon

Több mint félszáz tétel fűszerpaprika és 127 féle bor versenyzett a kétnapos szakmai rendezvényen Szatymazon, ahol sok szó esett az eredetvédelemről és az agrártermelés versenyképességről is. A bor és a paprika mellett süteményt is bíráltak.

Kétnapos Bor- és Paprikamustra kezdődött pénteken délelőtt Szatymazon, a Vastagh József versenyre több mint félszáz tétel érkezett. – Valamennyi édes fűszerpaprika és több mint 90 százalékban már idei termés – mondta érdeklődésünkre Táborosiné Ábrahám Zsuzsa paprikakutató. Megtudtuk, szombaton a közönségszavazásra más tételekkel is bővül a paprikakínálat. Sok minta érkezett a határon túlról, a Vajdaságból, egyebek között Horgosról is. De hoztak őrleményt Szatymazra Erdélyből, Maros megyéből is. A bírálók sorba járták, illetve ülték a 11 asztalt és egyenként kóstolták, szagolták a paprikát.

127 tétel

A mustrával egy időben kezdődött a Fráter Gyula borverseny is. 127 tételt vizsgált négy bizottság, egyenként öt bíráló szakemberrel. – Soha ennyi bort nem neveztek még a Szatymazra, hazai kistermelők és neves, befutott pincészetek borai versenyeznek, az ország szinte minden szegletéből – mondta Viniczai Sándor. A borverseny elnökétől megtudtuk, a fehér, a rozé, a schiller és a vörösek mellett gyümölcsborokat is bíráltak, ami ugye nem bor, mert nem szőlőből készül.

Ezzel egy időben Barna Károly polgármester nyitotta meg a művelődési ház nagytermében rendezett konferenciát és beszélt arról, hogy a szatymazi paprika fénykorában eljutott a tengerentúlra is. Ez követően több mint fél tucat előadás hangzott el a földrajzi eredetvédelemben rejlő lehetőségekről, a határ menti térségek együttműködéséről.

Eredetvédelem

A szegedi fűszerpaprika őrleményről, mint hungarikumról Háda Attila Elemér, a szaktárca osztályvezetője beszélt, majd az európai eredetvédelemről Somogyi Norbert, a Nemzeti Agrárkutatási is Innovációs Központ szegedi egyetemen is oktató munkatársa tartott előadást. Ebből kiderült, hogy a francia nemzeti eredetvédelem az alapja minden európai eredetvédelmi szabályozásnak és ez a nagy borválság kapcsán került az előtérbe. Kovács Sárkány Hajnalka vajdasági fűszerpaprika-termesztés történetéről beszélt, az első világháború végétől egészen napjainkig. napjainkig.

A rendezvény szüneteiben nem szokványos ételekkel kínálták a részvevőket, hanem a CORNUCOPIA-program keretében kifejlesztett termékekkel. A Gabonakutató ehhez komoly érzékszervi bírálati rendszert is mellékelt, vagyis megdolgoztak a vendégek a paprikalekváros linzerért, a pereces kenderes kekszért és a batátás pitéért – sok más egyéb desszert között.

Gazdafórum

Szombaton délelőtt gazdafórummal folytatódik a rendezvény, témája a termelők és a mezőgazdasági vállalkozások versenyképességének erősítése – a több lábon állás lehetőségei a Homokhátságon. A fűszerpaprika-feldolgozás mellett szó esik arról is, hogyan lehet eredményes jövője a szőlőnek a homokon. Zárásként eredményt hirdetnek a paprikaőrlemény-versenyben, valamint a bormustrán, majd borárverést rendeznek. Az itt befolyó összeget a dévai Szent Ferenc Árvaház kapja meg.