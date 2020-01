Párás, ködös, felhős időre számítsunk a mai nap

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és -9 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában -2 és +4 fok között várható.

Éjszaka a derült tájakon is több helyen köd képződik. Szombaton többnyire erősen felhős vagy borult, párás, néhol ködös idő lesz, főként a magasabb hegyekben lesz napsütés. A ködös tájakon éjszaka és szombaton is szitálás, ónos szitálás, hószállingózás előfordulhat, de szombaton délután, este elsősorban délnyugaton, délen helyenként eső, ónos eső is valószínű. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás.