Párba zárva – Miben hasonlít egymásra a szabadulószoba és a házasság?

Érdekes próba elé állította a párokat a Házasság hete alkalmából a Vitalitásért és Fiatalokért Egyesület Csongrádon: a házastársaknak egy szabadulószobából kellett együttes erővel kijutniuk. A szervezők célja az volt, hogy a közös élményszerzésen túl a párok a saját kapcsolatukat is mélyebben megismerjék, ezért egy közös beszélgetésen is feldolgozták az ott szerzett tapasztalatokat.

A hagyományos beszélgetések és előadások mellett a Vitalitásért és Fiatalokért Egyesület önkéntesei egy különleges programmal is készültek a pároknak a Házasság hetén: a házastársaknak a Műhely rejtélye szabadulószoba logikai feladatain kellett átküzdeniük magukat. A szerve­­zők arra voltak kíváncsiak, a kö­­zös játék, rejtvényfejtés milyen hatással lesz a párokra, illetve milyen tanulságokat tudnak le­vonni a házasságukra nézve.

A játék végeztével a résztvevő házastársakat egy közös beszélgetésen látták vendégül a művelődési központban, ahol a párok beszámoltak a tapasztalataikról, közösen szerzett élményeikről. A történeteik ugyan különbözőek voltak, de abban mindannyian egyetértettek, hogy jó pár közös pont van a házasság és egy szabadulószobás játék között.

– A párok élvezték a szaba­dulószobát, ami egy olyan helyzetet teremtett, amelyben sű­­rítetten kellett közösen dolgozniuk a problémák megoldásán, ami egy kicsit a való életet is modellezi. A beszélgetésen pe­­dig szívesen osztották meg erről a tapasztalataikat, fel merték vállalni a kommunikációjuk vagy kapcsolatuk más területén tapasztalt gyengeségeiket, de szívesen beszéltek erősségeikről, sikereikről is – számolt be a tapasztalatokról Kecskés László szervező.

A beszélgetés során voltak, akik a kudarctűrésük fejlődéséről számoltak be, vagy éppen arról, hogy milyen jól kiegészítették egymást.

– A házasságnak különböző szakaszai vannak, ennek megfelelően a házasélet intenzitása, minősége is változik. Egy-egy új szakasz elérkezésekor a megváltozott élethelyzet aggodalmat szülhet, de nem szabad megijedni, és semmiképpen sem szabad feladni, hiszen ez egy természetes folyamat, amihez alkalmazkodni kell – emelte ki Kecskés László.

Legtöbb szó talán a kommunikáció meglétéről, minőségéről vagy éppen hiányosságairól esett, ez minden párnál előkerült, kinél sikerként, kinél pedig javítandó területként.

A szervező házaspár el­­mondta, a játékkal is fel akarták hívni a figyelmet arra – ami egyben a Házasság hetének is a mondanivalója –, hogy a párkapcsolat és különösen a házasság, amelynek időtállónak kell lennie, nem működik anélkül, hogy tudatosan dolgoznánk rajta.

– Idő, tudatosság, odafigyelés és energiabefektetés nélkül aligha lesz hosszú és boldog a házasság. Az idei Házasság hete mottója „csapatjáték szerelemmel”. A szabadulószobás játék jól modellezte, hogy milyen csapatmunkára vagyunk mi képesek, és rávilágított arra, hogy hol fejlődhetünk és miben vagyunk erősek – tette hozzá Kecskés László szervező.