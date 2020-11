Park épül az iskola mellett Tömörkényen

Pályázati támogatásból vásárol meg egy használaton kívüli ingatlant az önkormányzat, az így megszerzett területen pedig egy játszó- és pihenőparkot alakítanának ki. A munkák várhatóan jövő év elején kezdődnek, tavasszal már az új parkban játszhatnak a gyerekek.

Csaknem hatvanmillió forintos támogatást nyert el eddig Tömörkény a Magyar Falu prog­­ramban, a projektek egy része már megvalósult, van, ami folyamatban van, illetve olyan beruházás is lesz, amit csak jövőre kezdenek meg a településen.

– Az autóbusz-forduló és a Szántó Kovács János utca út­burkolatának felújítása már elkészült, valamint a közterület-karbantartó eszközök és az óvodai játékok beszerzése is megtörtént. A volt mozit szeretnénk még átalakítani, ott közösségi tér készül, valamint az épületkomplexumban, ami Takarékszövetkezet épületét is tartalmazza, a polgárőr-egyesület alakít majd ki egy irodát. Hátravan még a polgármesteri hivatal világítás-korszerűsítése is, illetve elhagyott ingatlan vá­­sárlására is nyertünk támogatást – tájékoztatott Bánfi Sándor polgármester.

Az utóbbi célra két és fél millió forintot nyert el az ön­kormányzat, ebből az iskola közvetlen szomszédságában álló területet szeretnék megvásárolni. – Gondozatlan, el­hagyatott az a telek, amin egy romos ingatlan is áll. A tervek szerint megvásároljuk a területet, kitakarítjuk, rendbe hozzuk, és egy pihenő- és játszóparkot hozunk létre a helyén. A támogatás a telekvásárlást és a munkákat fedezi, a parkosításról, a padokról és a játszóeszközökről önerőből fogunk gondoskodni – vázolt a polgármester.

Bánfi Sándor hozzátette, idáig minden pályázatuk nyert, és ezután is figyelik a Ma­­gyar Falu program kiírásait: – Örülünk a lehetőségnek, hogy a kisebb települések is fejlődhetnek: mi eddig 57 millió forint támogatást nyertünk el, ez egy óriási pénz egy ezerhétszáz lakosú falu életében.