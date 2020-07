Parkoló lehet a Szilléri sugárút kosárlabda- és focipályáiból – Fotók

Csak forráshiány miatt nem alakították még át valamelyik játékteret parkolóvá a Szilléri sugárút tízemeletesei mögött. A környékbeliek felháborodtak, hogy a biztonságos sportpályákat akarják megszüntetni.

Felháborodtak Szegeden a Szilléri sugárút 49. szám alatt la­­kó édesanyák, ugyanis az a hír járja a környéken, hogy a tízemeletesek mögötti kosárlabda- és focipályákat parko­lóvá akarja átalakítani az önkormányzat. A lapunkhoz be­­­telefonáló Kovács Eszter szerint ez elfogadhatatlan, hiszen nyáron, illetve a tanév során délutánonként a gyerekek örömmel veszik birtokba ezeket a pályákat, ami szülői szemmel azért jó, mert körbe van kerítve magas kerítéssel, így a labda nem gurul ki az útra, a gyerekek pedig így nem szaladnak ki a járművek elé.

Megtudtuk, a panelek mögötti 2-3 pálya közül a kedvenc az, amelyiken focizni és kosárlabdázni is lehet, de egymástól elkerítve tudják űzni a két sportot a fiatalok. Egy hasonló pálya is van ott, de az úgy van kialakítva, hogy a focikapu felett van a kosárpalánk, így egyszerre csak egy játék mehet. A szülők szerint ha valamelyiket be kéne áldozni parkolónak, akkor ők ez utóbbi mellett döntetnének, vagy azt a pályát választanák, ahol már feltörték a betont a fák hatalmas gyökerei.

Kovács Eszter szerint igaz, hogy gondozatlanok ezek a terek, de oda szívesen engedik le a gyerekeket, mert viszonylag biztonságos. A legkedveltebb pá­­lyánál jelenleg térdig ér a gaz, igazi virágos rét fogadott minket, amikor ott jártunk. Ér­dekes viszont, hogy a kerítésen kívül levágták a füvet a héten. Kiderült, erre már korábban is volt példa, ilyenkor a szülők fognak össze és takarítják ki a játékteret, hogy gyermekeik sportolni tudjanak, de még így is ragaszkodnak a területhez, nem szeretnék, ha parkoló lenne.

Megkerestük a körzet önkormányzati képviselőjét, Urbán Tamást, hogy igaz-e a hír, mi­­szerint több pályát is meg akarnak szüntetni. Lapunknak elmondta, tervben van, hogy parkolókat hoznak ott létre, de még nem jelölték ki erre a legalkalmasabb helyszínt, ugyanis azt az önkormányzati keretet, amit erre a célra különítettek volna el, a vírus elleni védeke­zéshez használták fel. Hozzátette, az ott élők kérése volt, hogy legyen több parkoló, mert sokan nem tudnak a lakásukhoz közel megállni esténként és hétvégén.