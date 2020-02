Pásztor Anna forgószele

Tornacipőre cserélte a combcsizmát, és minden másodpercét élvezte Pásztor Anna. Az ország egyik legnépszerűbb zenekara, az Anna and theBarbies frontembere kedden Szegedre látogatott. Az énekesnővel idei terveiről, új albumukról és a 8. ópusztaszeri Helló Ugar! Fesztiválról beszélgettünk.

– A tavalyi év az ünneplés jegyében telt, hiszen 2019-ben ünnepelte 15. születésnapját az Anna and the Barbies. 2020-ra vonatkozóan mik a terveik?

– Tavaly felvállaltunk mindent: áthangszereltük az egész repertoárt akusztikus verzióra, kijött az Anna and the Barbies film, az új albumunk, és egy da­­­rabot is rendeztem. Ha visszagondolok az elmúlt évre, már attól elfáradok. A magam részéről idén nyugisabb időszakot tervezek, amikor tényleg csak azt csináljuk, amihez igazán értünk: a zenét. Persze az sem sokkal nyugisabb, hiszen rockzenekarban lenni egy forgószél, ráadásul szerencsére a topzenekarok közé tartozunk.

– Decemberben jelent meg új albumuk, az Indián. Vadabb vagy visszafogottabb a szokásosnál?

– Brutálisan őszinte, nyers és pőre. A nagy ön- és zeneiségkeresés után a zenekar legénysége egységes egésszé állt össze. Mindenkinek benne van a szíve, lelke, zeneisége, illetve az elmúlt két év turbulenciája: úgy a bicskás sztoritól, azaz az embertől, aki meg akart ölni engem, a felnőtté váláson át a ránk jellemző, őrült csapatás erőfeszítéséig. Mind a kilenc szám lélekdarabkákat tartalmaz.

– A koncertek látványvilága tekintetében terveznek-e változtatást?

– Jellemző volt rám a szélsőséges megjelenés. November végén viszont az egyik koncertre elfelejtettük magunkkal vinni a fellépőcuccaimat, így tornacipőben, sapkában és pólóban léptem színpadra. Esz­­méletlenül felszabadító volt. Fel-alá rohangáltam a színpadon, ugráltam, dobban­tottam, amit 17 centiméteres magassarkú csizmában nehezen tud­tam korábban. Habzsoltam a másodperceket. Eldöntöttem, hogy ezt többször megpróbá­lom. Úgyhogy a hetedik albumra megérkeztem oda, hogy amit a színpadon látnak, az mindenféle hacacáré nélkül én vagyok.

– Mivel készülnek az idei Hello Ugar! Fesztiválra június 24–27. között?

– Az ötven fellépő zenekar között lesz újdonságként például a Blahalouisiana, a Bagossy Brothers Company, Ivan & The Parazol és Majka. Idén is lehetőséget kapnak a feltörekvő zenekarok a bemutatkozásra, ismét lesz művészfalunk, figyelünk a környezetvédelemre, lesz szelfimentes övezet, illetve a fellépő zenekaroknál beváltható puszi- és öleléskupon azoknak, akik lerakják a telefonjukat pár órára.