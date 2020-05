Patkánykolera és pikáns lemezek

Hajlamosak vagyunk átlapozni a reklámokat, ha régi lapokat böngészünk, pedig sokat megtudhatunk belőlük az akkori világról. Nincs ez másképp a Délmagyarországgal sem – az első évtizedek hirdetéseiből szemezgettünk.

„Hirdetések felvétetnek e lap kiadóhivatalában” – a Délmagyarország első, 64 oldalas szá­­mában is szerepelt a felirat. Olvasók mellett akkor is szüksége volt hirdetőkre a lapnak. Tíznél több oldalt be is töltöttek a különféle reklámok: sok mindent megtudhatunk az akkori világról abból, mire volt igény – vagy szerették volna, hogy legyen. Az első lapszámban az­tán tényleg mindenki szerepelni akart. Kiderült például, hogy a sósborszesz nélkülözhetetlen testedzéshez, tíz fillér a jégbe hűtött aludttej a fióktejcsarnokokban, a Tisza melletti városban élő rák, de friss dunai hal is kapható.

Pikáns lemezek

Ha sokat sikerült enni, a jó alak titka „a világ legelső utá­­nozhatatlan és legjobban álló fűzője, mely hygiénikus szakértelemmel van gyártva”. Jöhet rá egy divatos „blous”, és mivel nyár van, a szalmakalap, a napernyő, valamint a szegedi papucs sem maradhat el. Egy jó 1910-es évekbeli házibulit is össze lehetett volna hozni, átlapozva a Délmagyart. Mozgófényképszínház és gramofon mellett kínáltak hanglemezeket is – „újonnan megjelent: Az üstökös (pikáns)”, de lehetett kapni tamburalemezt, magyar nótát, népdalt, na meg „rendkívül zamatos, jóízü” söröket. Szőnyeget is hirdettek – perzsa és „smyrna” –, hogy szép legyen a lakás, gázt is, amivel a svábbogarakat elűzhetjük belőle. A patkányokra „bacillust” termelő „patkány-kolerával” lehetett csapást mérni.

Nyugágy gőzölt bükkfából

Lapunk indulásá­nak idején is kö­­zeledett a nyár: a fürdőélet kel­­lékeit ek­­kor még nem találtuk a hirdetések kö­­zött. Az 1920-as években egyre több nélkülözhetetlen dolgot kínáltak fürdőzéshez, egy 1931-es hirdetés összeszedi, mi minden tartozott akkor a strandolás kellékeihez. Szemellenző – zöld celluloidból –, strandszemüveg, férfi-női fürdőcipő, fürdődressz nőknek, nyugágy gőzölt bükkfából, mű­­selyem napernyő, evezős sapka. 1928-ban lapunk hasábjain ke­­restek hirdetésben pénztárosokat, kabinosokat, éjjeliőrt a Partfürdőre – ez is mutatja, nagy élet volt a Tisza újszegedi oldalán. A téli lapszámokban is megtaláljuk a bizonyítékokat, hogy eleink korcsolyáztak, de szánkóztak is: ródlit is lehetett kapni.

Katóka okos kislány

Katóka „okos kislány, mert ugyanúgy cselekszik, mint édesanyja: fáradtság nélkül, kí­­méletesen és gyorsan főzi ki Radionnal a babaruháit”. A háztartási munkák megkönnyítését akkor is sok terméknél ígérték. Az említett rajz cukinak számíthatott – ma minden szülő frászt kapna, ha reklámban látná, hogy Katóka bármit is kifőz, és ránézésre nincs tízéves.

Nemcsak a mindennapi élet, hanem a történelem hatása is visszatükröződik ezek­­ben a szöveges, ritkábban ké­­pes hirdetésekben. Az első világháború alatt, 1916. május 27-én például ajánlanak könyveket, egyetlen vendéglő hirdetett, a mozik műsora szerepelt még. Szerek gyomorbaj, izzadás, őszülés, hajhullás ellen – semmi luxuscikk, aranyat is felvásárolni akartak, nem eladni. 1918-ban, a spanyolnát­­ha tombolása közben pedig a kór elleni csodaszereket ajánlották sűrűn.