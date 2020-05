Pécs és Szeged közösen kutat

Két hónap alatt harmincnál is több orvos- és élettudományi kutatásba kezdett a Szegedi Tudományegyetem a koronavírussal kapcsolatban. Ezek egyike azt vizsgálja, genetikánk befolyásolja-e a betegség lefolyásának súlyosságát.

A Szegedi Biológiai Kutatóközponttal, ipari partnerekkel és más magyarországi felsőoktatási intézményekkel közösen indítottak vizsgálatokat és ön­­álló kutatásokba is kezdtek a Szegedi Tudományegyetem kutatói a Covid–19 betegség leküzdése érdekében.

A betegség minden szakaszát kutatják

– A koronavírus európai megjelenése óta foglalkozunk a be­­tegség megelőzésére, szűrésére, diagnosztikájára, terápiájára és rehabilitációjára vonatkozó vizsgálatokkal. Minden területen zajlanak kutatások, legyen szó orvosi, biológiai, módszertani vagy anyagtudományi fejlesztésekről, ezek a betegség minden szakaszára kiterjednek, kezdve a megelő­zéstől és a diagnosztikától a korai és intenzív terápiákon át egészen a rehabilitációig – fogalmazott Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora.

Súlyos vagy enyhe lesz?

Így indulhatott el az a genetikai projekt, amely azt hivatott vizsgálni, hogy ha már elkaptuk a fertőzést, akkor vannak-e olyan genetikai tényezők, amelyek befolyásolják a betegség lefolyását, kimenetelét.

– Azt szeretnénk megtudni, hogy genetikánk meghatározza-e azt, hogy lehet, észre sem vesszük, hogy elkaptuk a koronavírust, vagy csak enyhe tünetekkel esünk át a fertőzésen, avagy lélegeztetőgépre kerülünk – magyarázta a vizsgálat célját Széll Márta molekuláris biológus. A Szegedi és a Pécsi Tudományegyetem kö­­zös kutatási projektjének, a Covid–19 HUNGEN-nek a vezetője elmondta, hogy Magyarországon a halálesetek nagy részét az idősek vagy krónikus alapbetegségben szenvedők teszik ki, viszont más országokban – ahol magasabb a megbetegedések aránya – több olyan eset is van, ahol a fiatalabb korosztályhoz tartozók is súlyosan megbetegedtek, úgy, hogy nincs is alapbetegségük.

A Populáció hatása

– Mindezek arra utalnak, hogy vannak olyan genetikai tényezők, amelyek meghatározzák és befolyásolják a betegség lefolyását. Ezer beteg mintáját gyűjtjük majd be közösen, először 200, a koronavírus-fertőzésen már átesett személyen végzünk különböző vizsgálatokat, egyrészt az orr- és nyálkahártyából levett mintából, valamint vérmintákból is – részletezte a szakember. Azt is elmondta, remélik, hogy a magyar népességre jellemző genetikai variánsokat is azonosítani fognak, amelyek meghatározzák a betegség lefolyását. Úgy magyarázta, hogy az immunválaszunkat szabályozó génjeinkben nagyon sok változatot hordozunk, ezért a különböző földrajzi területeken élő népcsoportokban ezek az eltérő génvariációk befolyásolhatják a betegség lefolyását.

A kutatásokba mindkét egyetemen bevonják azokat az orvosokat, akik a betegágy mellett dolgoznak. Az általuk vett mintákat klinikai genetikusok és laboratóriumban dolgozó biológusok, bioinformatikusok szoros együttműködésben elemzik majd ki.