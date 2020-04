Példás összefogással építettek utat

A Kiskunhalason megvalósult járványkórházhoz vezető út több cég összefogásával és jelentős, 50 százalékos megtakarítással épülhetett meg. Ebből szegedi érintettségű, érdekeltségű kft. is kivette a részét.

Pár hete jelentették be: Kiskunhalason mobil konténerkórház épül a Büntetés-végrehajtási In­­tézet elkülönített területén. Abban az esetben, ha a városban található Semmelweis Kórház kapacitása már nem bizonyulna elegendőnek, igénybe veszik a 150 ember ápolását biztosító konténerlétesítményt. Az intézmény, amennyiben szükség lesz rá, képes intenzív terápiás ellátásra is. A járványkórház üzemeléséhez nélkülözhetetlen a megfelelő infrastruktúra – például az út – kiépítése, ezért a halasi telephellyel rendelkező Stravia Kft. is felkérést kapott a konténerkórház területén végzendő útépítési munkákra, de a csapatban szegedi érdekeltségű cég, a Tro-Passage Kft. is helyet kapott.

A halasi cég – amely a Szegeden is jelenlévő Strabag egyik leányvállalata – vezetése igyekezett a jelenlegi aggasztó, ko­­ronavírus-világjárvány okozta helyzetben a veszélyeztetett betegek, a város és ezzel tulajdonképpen az ország segítségé­­re lenni. Felkérte partnercégeit, beszállítóit – ekkor került képbe a Tro-Passage –, hogy támogassák az elképzelését, és kapacitásaikat átszervezve, illetve mi­­nimális költséget számolva segítsék az útépítést. – Nem kellett csalódnunk, és így a se­­gítség nem sokáig váratott ma­­gára. Kivétel nélkül minden érintett vállalkozás – példás összefogást tanúsítva – a nemes ügy mellé állt – közölte lapunkkal Huszák János ügyvezető és Ürmös Anita cégvezető.

Az eredmény a következő lett: a Stravia Kft. kivitelezéséhez a Colas Út Zrt. önköltségi ár alatt biztosította az aszfaltot, a Gánt Kő Kft. az útalap és a padka építéséhez szükséges kőanyagot díjmentesen ajánlotta fel. A Bácska-Logistik Kft. ingyen vállalta az útalap zúzottkőigényének leszállítását, a Tro-Passage Kft. pedig az RBM Kft. ingyenes gépbérleti támogatását is igénybe véve 2 millió forint ked­­vezményt adott az aszfaltozás árából. A szigetszentmiklósi bejegyzésű Tro-Passage Kft.-ről tudni kell, hogy ügyvezetője, Tróbert Ro­land Szegeden él, több munkatársa is a csongrádi megyeszékhelyhez kötődik, illetve jelenleg is dolgoznak a városban futó projekteken.

A fentiek okán az út megépítése az eredeti ár 50 százalékából valósulhatott meg.