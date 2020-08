Pesthy utca Szegeden

Pesthy Pál világhírű szőlész-borász 1897-ben született Szegeden. A kutató, tanár és tisztviselő a legnehezebb időkben, 1943 és 1949 között dolgozott szülővárosában szőlészeti és borászati felügyelőként, főfelügyelőként.

Most utcát nevezhetnek el róla, amennyiben azt a közgyűlés is megszavazza, ugyanis fia, Ráday-Pesthy Pál Frigyes egy kérelmet nyújtott be ennek kapcsán az önkormányzathoz. A Tanácsadó Testület és Iroda befogadta a kérést, azonban a közterület elnevezéséhez a közgyűlés tagjai mellett a környéken élők véleménye is fontos.

Ezért hamarosan lakossági fórumot tartanak Szentmihályon, itt dőlhet el, hogy új nevet kapjon-e a jelenleg Erdei Ferenc nevet viselő utca. Azonban a Pesthy Pál utca elnevezés mellett javaslat érkezett arra is, hogy Kolé utca legyen a Szentmihályon lévő út.

Pesthy Pál több cikket is írt a szőlőművelés ak­tuális munkáiról és a minőségi bor előállítása mellett érvelt. Hét évtizede jelent meg a Gyakorlati borkezelés című szakkönyve, miután az előző, a szőlőművelést is tárgyaló munkája egy év alatt elfogyott.

A Kétszáz éves a szegedi bortermelés című 1947-es írásában olvasható az a maiak számára furcsa adat, miszerint 12 ezer holdnyi szőlőterülettel Szeged akkor az ország második legnagyobb szőlőtermelő városa volt. Pesthy Pál 1975-ben hunyt el.