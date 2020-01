PestiSrácok: Újabb összeférhetetlenség

A lap felsorolta, hogy Nóvé Ágnes férjével közösen tulajdonosa az Éptárker Kft. nevű építőipari cégnek, amelyik a Szeviép-ügy másodfokú tárgyalását megelőzően egymás után három munkát kapott Szegedtől. Szerintük a bírónő nemcsak azért nem tárgyalhatta volna az ügyet, mert a vádlottakkal megegyezően beszállítója a szegedi önkormányzatnak, hanem azért sem, mert az egyik védőügyvédnek a családi vállalkozásukban is volt ügyvédi meghatalmazása.

Annál a bírói tanácsnál kötött ki a hatmilliárdos adócsalással vádolt Czeglédy Csaba ügye a Szegedi Törvényszéken, amelynek tagja Nóvé Ágnes – írta a PestiSrácok.hu. A lap szerint a bírónő részvétele a perben azért lehet aggályos, és vetheti fel az összeférhetetlenséget, mert Czeglédy Csaba Botka László polgármester ügyvédje. A bírónő pedig családi építőipari cégükön keresztül beszállítója a Botka vezette önkormányzatnak. Arra is emlékeztetnek, hogy a büntetőügyek kiszignálója, a Szegedi Törvényszék büntetőkollégiumának helyettes vezetője, Nagy Andrea az önkormányzati cégek jogi képviselőjének, Szilágyi Jánosnak a párja.

