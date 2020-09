Petíció indul a szegedi szabadstrandok megmentéséért

A helyi Fidesz visszaadná a szabadstrandokat a lakosoknak jövő nyártól, ennek érdekében aláírásokat gyűjtenek. Nyitott közösségi teret szeretnének adni a szegedieknek.

– Jövő héttől a Victor Hugó utcai Fidesz-irodában írható alá az a petíció, amit a szegedi szabadstrandokért indítottunk – jelentette be tegnap a Laposon tartott sajtótájékoztatón Német Ferenc önkormányzati képviselő. Hozzátette, azt szeretnék, ha az önkormányzat a valódi igényekre költené a pénzt, és jövő nyáron ismét lenne szabadstrandja Szegednek.

– Idén ez nem sikerült, mert nem nyújtottak be kérelmet a kormányhivatal felé a nyitás kapcsán – jegyezte meg.

A képviselő elmondta, ugyan az árvíz idején valóban nem megfelelő a víz minősége a fürdéshez, de előtte és utána is lehet strandolni, ahogyan Csongrádon, Mindszenten és Algyőn is, sőt a határon túl is vannak ilyen fürdőzési lehetőségek a Tiszán. Emlékeztetett, miközben a baloldal az ország másik pontján a balatoni szabadstrandért tüntetett, addig itt a megyeszékhelyen kérelmet sem nyújtottak be azért, hogy legálisan lehessen fürdeni a Tiszában.

Chovanecz Kata önkormányzati képviselő szerint ez sokkal többről szól, mint fürdőzésről, hiszen a pandémiás időszakban ezek a közösségi terek sokkal biztonságosabbak lennének, mint a zárt helyek.

– Régen nemcsak fürdőzni, hanem napozni, a kijelölt tűzrakóhelynél sütögetni is lehetett, valamint volt röplabda- és futballpálya is. A szegediek ezt szerették, mert szép panorámával kifejezetten jó szabadidős programokat tudtak szervezni a családok, baráti társaságok – emelte ki.

A képviselők szerint idén nyáron a melegebb hétvégéken jól látszott, hogy a szegediek jól érzik magukat a Laposon, a tiltó tábla ellenére is belemerészkedtek a vízbe. Hozzátették, nem a rakparton, több millió forintból szervezett eseményekre voltak kíváncsiak.