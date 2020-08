Emléktáblát kapott az egykori minorita szerzetes Szegeden – Fotók

Emléktáblát avattak szerdán a Szeged-Felsővárosi minorita Szent Miklós templomnál, plébániánál Petrás Incze János minorita szerzetes tiszteletére.

A tudós, népdalokat, népzenét is gyűjtő pap életének ismertetése után az ünnepségen az emléktáblát Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa avatta el és mondott köszöntőt.

– Petrás Incze János annak szentelte életének egy részét, hogy megismertesse a világgal a moldvai csángók nyelvét, kultúráját, szokásait, hagyományait és zenéjét. Ezért is tisztelgünk most előtte, hazája és nemzete iránt elkötelezetten végezte munkáját – közölte a miniszteri biztos. Szilágyi Péter még elmondta: a kormány kiemelt figyelmet fordít határon túli nemzettársaink sorsára. Közülük, az egyszerűsített eljárással, több mint 1 millióan szerezték meg a magyar állampolgárságot, amely az anyaországban élőkkel azonos jogokat biztosít számukra. Támogatja a csángóföldön épülő óvodákat, kultúrájuk ápolását is.

A forrófalvai születésű Petrás Incze János (1813-1886), a moldvai magyarok, csángók apostola, a moldvai magyarok életének és népköltészetének hiteles krónikása, 1831-ben és 1832-ben a felsővárosi minorita kolostor noviciátusában készült a papi és szerzetesi hivatására.

Az emléktáblát Topsi Bálint klézsei születésű csongrádi plébános áldotta, szentelte meg, az összegyűltek – több mint százan – együtt imádkozták vele a Mi atyánkot. Az eseményen a Népzenei Kamaraműhely, a Dugonics András Piarista Gimnázium kamaraegyüttese zenélt Fábri Géza és Fábri-Ivanovics Tünde vezetésével. A rendezvény zárásaként megkoszorúzták az emléktáblát.