Pihenőre vonult a csongrádi „Fahíd”

Néhány hónapig nem hallatszik majd az autók „zakatolása” a Tisza felett: téli telelőjébe állt a csongrádi pontonhíd, mától kompforgalmazással biztosítják az átkelést.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Bár már csaknem hetven éve fém­­elemekből áll a Csongrádot a Tisza túloldalán lévő Csépával összekötő közúti híd, a köznyelvben a mai napig csak „Fahídként” emlegetik. A pontonhidat minden évben a téli időszakban szétszedik és téliesítik, így történt ez idén is: mától reggel 7 és délután 16 óra között komp biztosítja a két part között az átjutást.

A Csongrád egyik szimbólumának számító, műemléki védelem alatt álló és a helyi ér­téktárban is szereplő hidat 1896-ban állították fel a város körüli tanyákon élő emberek példaértékű összefogásaként.

A Nagyrétben lakó tanyai em­berek arra kérték a város vezetését, hogy épüljön egy fahíd a város és annak szolgáltatásainak elérésének megkönnyítése miatt, a kérést azonban elutasították pénzhiányra hivatkozva. Ekkora a réti lakosok összefogtak, és összeadták az esztergomi lebontott fahíd árát. Öt hídosztályt vettek, osztályonként 1000 forintért. Minden osztályt három tölgyfahajó tartott a vízen, azokat szintén a tanyasi emberek vásároltak, darabonként 200 forintért. A híd elemeit a hajókon a Dunán úsztatták le Titelig, majd lovakkal vontatták fel a Tiszán Csongrádig, itt pedig újra összerakták. A hidat 1896. augusztus 30-án állították fel, vonala a mai pontonhídtól a folyón felfelé 40-50 méterre volt. Mivel a hídnak jelentős része fából készült, a köznyelvtől hamarosan megkapta a „fahíd” elnevezést.

Akkoriban az útpálya szélessége duplája volt a mainak, így a megrakott szénásszeke­rek is kényelmesen tudtak köz­­lekedni, illetve megoldott volt a kétirányú közlekedés is. Ezt a pontonhidat 1919-ben és 1944-ben is felrobbantották, a második újjáépítéskor már csak egy nyomvonal szélességben állították helyre. 1956-ban a faszerkezetet vasra cserélték, de a neve megmaradt fahídnak. 2004-ben a tizennyolc ponton­eleméből hetet újra cseréltek, a többit korszerűsítették, 2007-ben pedig mintegy 26 millió forintból teljesen felújították a padozatát.