Pisztrángot és vadnyulat is pácoltak – Fotók a nagymágocsi Grillmesterek éjszakájáról

Kilenc csapat nevezett szombaton, Nagymágocson a II. Grillmesterek éjszakája nevű versenyre. Rajtuk kívül több baráti társaság is sütögetett a művlődési ház előtti téren. Hat órakor szállt fel a füst, estig készültek a finomságok. A rendezvényen fellépett a Mystery Gang és a Fuvi Band együttes.

Szenti Endre már tavaly is részt vett a Grillmesterek éjszakáján.

– Most nem volt túl sok időnk felkészülni a versenyre. Mindenki hozott otthonról pácolt húst, különböző fűszerezéssel, azokat sütjük meg. Úgyhogy lesz tarja és csirkemell is. A végső ízek itt alakulnak majd ki – mondta. Endre elárulta, otthon is szereti a kerti sütögetést.

Kólában főzték a húst

– Minden évben alig várjuk a jó időt, hogy lehessen a kertben grillezni. Van egy specialitásunk, amit a tavalyi versenyen is bemutattunk. Ez egy barbecue szószos oldalas, amit a sütőben 6 órán keresztül kólában főzünk tepsiben. Attól édeskés, omlós íze lesz. Utána pedig a grillen rápirítjuk a barbecue szószt. Eszméletlenül finom! Az interneten láttam a receptet, amit a család azután együtt alakítgatott, finomítgatott.

Baráti társaságok is neveztek

– A sertéstől a baromfin át a halig különféle sülteket készítünk – tudtuk meg Magony Tibortól, a Club 99 Baráti Társaság egyik tagjától. A pác összetevője titkos, így azt nem árulták el.

Erőss Hajnalka csípős, mustáros pácban megforgatott csirkeszárnyakat sütött éppen. Ő a családtagjaival, barátaival nem nevezett a versenyre, csak a buli kedvéért jöttek ki a művelődési ház előtti térre. A közös sütögetésnek, ekkora társaságban még jobb a hangulata.

– Chili és ketchup is van a pácban, valamint sokféle fűszer. Remélem, ízleni fog mindenkinek!

Az Uszonyatosan Fincsi Team grillezett pisztránggal is készült a versenyre, amihez nyári, mozzarellás salátát készítettek – tudtuk meg Líbor Zoltántól. Emellett pácolt vadnyulat is sütöttek.

A Grillmesterek éjszakájának legifjabb versenyzői a Fűszeres Senoritas csapat tagjai voltak. A 17-18 éves fiatalok a szentesi Boros Sámuel középiskola egészségügyi szakos diákjai. Ők nemcsak húst, de zöldségeket is grilleztek.

Előkerült a magic box is

– A célunk az volt, hogy egy kibővített kerti partinak adjunk otthont. Idén már Szentesről és Eperjesről is érkeztek csapatok – tudtuk meg Törökné Bacsa Olgától, a helyi művelődési központ vezetőjétől. Minden versenyző csapat kapott a művelődési háztól egy magic boxot, ami sertés tarját tartalmazott. Ezt is el kellett készíteni az otthonról hozott fűszerek segítségével.