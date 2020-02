Plusz 250 ezer forint támogatás jár a fogorvosi szolgálatoknak

Pitvaroson a fogorvos és az asszisztens bérét is fedezni tudják a megemelt rezsitámogatásnak köszönhetően, eddig ezt az adóbevételből oldották meg. Csongrád megyében 220 rendelő kap több pénzt márciustól.

Az eddigi 130 ezer forint helyett 380 ezer forintra emelkedett januártól a közfinanszírozott fogorvosi szolgálatok és szakrendelők rezsitámogatása. A kiegészítést visszamenőleg minden érintett február 18-ig megkapta a Nemzeti Egészség­biztosítási Alapkezelőtől, márciustól pedig a havi finanszírozás már a csaknem háromszorosára emelt összeggel tör­­ténik – derült ki az egész­ség­ügyért felelős államtitkárság közleményéből.

Csongrád megyében összesen 220 rendelő érintett a ma­­gasabb összegű rezsitámogatásban, Szegeden főként a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ fogorvosi rendelői, de több magáncégnek is jár a pluszpénz, valamint többek között a csengelei, a mindszenti, a pusztaszeri, a röszkei és a pitvarosi szolgálatok is. Több településen meglepődve fogadták hívásunkat annak kapcsán, hogy nőtt a támogatás mértéke. Ellentétben Pitvarossal, ahol már meg is van a helye a többletforrásnak.

Lapunk kérdésére Radó Ti­­bor polgármester elmondta, nagyon örültek a pluszforrásnak, hiszen eddig a támogatást ki kellett egészíteniük a helyi adókból befolyt összegből ahhoz, hogy fedezni tudják a Szegedről kijáró orvos és az asszisztens bérét. Hozzátette, erre nem lesz szükség a továbbiakban, hiszen tisztességes fizetést tudnak majd adni, és a költségeket is fedezni tudják. Megtudtuk, hamarosan új, mo­­dern helyszínen fogadják a betegeket, ugyanis a most épült egészségházba költözik a fogorvosi rendelés.

Kübekházára is megérkezett visszamenőleg az összeg a napokban, a település vezetője szerint minden jellegű egészségügyi támogatás jól jön. Molnár Róbert szerint az ilyen lehetőséget főként azok tudják értékelni, akik átélték, hogy megszűnik egy-egy ilyen szolgáltatás.

– Másfél éven keresztül nem volt fogorvosunk, és küzdöttünk ezzel a problémával. Közben saját forrásból megújítottuk az eszközkészletet, fejlesztettük az épületet, most a rendelő energetikai korszerűsítése zajlik – tette hozzá.

Fontos információ, hogy a ma­­ximális 380 ezer forintos tá­­mogatást a heti 30 órás rendelést végző szolgálatok kapják, míg a heti 12 órások, mint például Kübekháza, ennél kevesebbet, 154 ezer forintot kapnak, korábban ez az összeg 54 ezer forint volt.