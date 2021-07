Potyognak az egészséges éretlen diók a fákról

Sokan panaszkodnak, hogy oda lett a diótermés nagy része. A kis zöld diók ugyanis nagy mennyiségben potyognak a fákról. Sipos gazdától megtudtuk, így védekeznek a fák a kánikulában és a szárazságban.

Olvasóink arra panaszkodnak, hogy ha így halad, nem marad dió a fán.

– Nekünk csak egy diófánk van, de az szinte minden évben ad annyi termést, hogy az egy évre elég a családunknak. Idén is szép termés ígérkezett. Az elmúlt napokban azonban úgy potyognak a kis diók, hogy alig győzzük összeszedni a feleségemmel. Ráadásul szép, egészségesnek tűnő minden lehullott kis dió – mondta egyik olvasónk.

– Engem is sokan megkerestek a dióhullás miatt – tudtuk meg Sipos József növényorvostól, címzetes egyetemi docenstől, akivel Hódmezővásárhely kútvölgyi területén találkoztunk egy 6 hektáros dióültetvényben. Ott egyébként nincsenek lehullott diók, Sipos gazda azt is elárulta, miért.

– Idén a hideg tavasz ellenére is nagyon szépen kötött a dió. Az a fagyáskár, ami „elvitte” a gyümölcsösöket, a diót nem érintette. Most viszont a diófák sok helyen elrúgták a termés egy részét. Ennek oka a szárazság, a hőstressz és a viharkárok. Ebben az időszakban a rovarkártevők még nem okoznak problémát. A diófáknak hatalmas a lombozatuk. Óriási a párolgási felületük. Komoly gyökérzettel is rendelkeznek, amelynek rengeteg vízre van szüksége. Szomjaznak a fák, kánikula van és szárazság. A diófák ez ellen a termés lerúgásával védekeznek.

Sipos gazda megmutatta, a kútvölgyi 6 hektáros diókertben a tulajdonos csepegtetőren­d­szert épített ki, így ott azért maradt meg az összes dió, mert a fák nem érezték a szárazság miatt veszélyeztetve magukat.

Azt javasolta, a kiskertekben, udvarokban lévő diófákat hetente kétszer locsolják meg a gazdáik, egy-egy alkalommal jó 4-5 nagy vödörnyi vízzel.