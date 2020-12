Pusztaszerre is elért a koronavírus

Kötelező a maszkviselés a pusztaszeri piacon is, és a településen novemberben 25 koronavírus-fertőzöttet találtak. Nem tartanak ügyeletet azokban az óvodákban, ahol megjelent a koronavírus, és Makón egy vállalkozó segíti a járvány miatt nehéz helyzetbe került családokat.

Pusztaszeren novemberben 25 beazonosított fertőzöttet regisztráltak. A legtöbben már meggyógyultak, és mindenki otthon vészelte át a betegséget. Pozitív lett a tesztje egy iskolai dolgozónak, amiatt elképzelhető, hogy bezárják az intézményt. Máté Gábor polgármester azt is közölte, hogy a pusztaszeren minden piacozónak kötelező maszkot viselnie.

Csütörtöktől újra a hagyományos oktatás szerint járhatnak iskolába a gyerekek és megszűnik a digitális munkarend a hódmezővásárhelyi Domonkos Nővérek Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskolában Az iskolában két olyan pedagógusnál mutattak ki covid fertőzést, akik több osztályban is tanítanak.

Három vásárhelyi óvodában, a Klauzál, a Tornyai és a Pál utcai óvodában rendelt el rendkívüli szünetet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Népegészségügyi Központ. Borsiné Csontos Ilona, a Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda vezetője a Rádió7-nek elmondta, hogy a szünetek időtartama általában egy és két hét közötti.

A szünet alatt, engedély hiányában ügyeletet nem biztosíthatnak ezekben az óvodákban, sem másik, nyitva lévő óvodába nem irányíthatják át a gyerekeket, illetve a pedagógusokat.

Összesen 80, a járványveszély miatt nehéz anyagi helyzetbe került makói család kap ezekben a napokban élelmiszercsomagot egy helybeli agrárvállalkozó, Ménesi Gábor jóvoltából – ő egyébként már a tavaszi első hullám idején is tett hasonló felajánlást saját terményeiből. Most az Egyesített Népjóléti Intézmény szakemberei választókerületenként 10-10 családot választottak ki. Őket telefonon értesítették és egymást elkerülve, külön-külön időpontokban vehetik át a nekik járó csomagokat az intézmény Tinódi utcai székházának udvarán – tudtuk meg az intézmény vezetőjétől, Tóthné Balázs Andreától. Székely Ildikó önkormányzati képviselő azt is elmondta, hogy mindenkinek ugyanolyan csomagot állítottak össze. Ezekben 10 kiló liszt, 10-10 kiló sárga- és fehérrépa, valamint 3 kiló bab és 2 kiló fokhagyma van.