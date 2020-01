Rá sem lehet ismerni a felújított művelődési házra – Fotók

A felújítás során megtalálták az épület időkapszuláját is, amit az 1928-as kivitelezésekor ástak el.

– Több lett újjáépítve, mint ami megmaradt a régiből – mondta Gyovai Gáspár, a körzet képviselője a felújított bokrosi Művelődési Ház átadóján. Nem csak a képviselő, de a vendégek is úgy látták, hogy szinte egy kulturális intézményt kapott a település. Az átépítés során kiszélesítették az épületet, bővült a tér, és a teljesen megújult a tetőszerkezet is magasabb lett, ezt később akár be is lehet építeni. Emellett energiatakarékosabb is lett a ház, a kivitelező új nyílászárókat szerelt be, illetve kicserélte a villamos hálózatot és a fűtésrendszert, valamint hőszigetelte a falakat is.

A felújítás során megtalálták az épület időkapszuláját is, amit az 1928-as kivitelezésekor ástak el. A négy oldalas dokumentumból többek között kiderült, hogy a „Bokros-parti Népházat” a Hangya Szövetkezet szervezésében építették a helyiek összefogásával.

A közösség ereje az elmúlt csaknem száz évben mit sem változott, ahogy arra Farkas Sándor, a térség országgyűlési képviselője is rámutatott, aki a homoki emberek elszántságát, kitartását emelte ki. Ez meghozta gyümölcsét, a felújított művelődési házat, ami tovább fogja erősíteni a közösséget, mondta a képviselő.

Mint Bedő Tamás polgármestertől megtudtuk, a kivitelezéshez csaknem hetvennyolc millió forintos támogatást nyert el a város, az önkormányzat pedig még tizennégy millió forinttal egészítette ki ezt az összeget. Ez a berendezéseket nem fedezte, azt egy külön pályázatból, valamint a helyiek felajánlásaiból vásárolták.