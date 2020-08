Rablógyilkosság volt a Zrínyi utcában

1928 augusztusában rejtélyes rablógyilkosság tartotta izgalomban a szegedieket. A gyilkos nem hagyott sok nyomot, de végül kiderült, ki ölte meg özvegy Bartosicsnét boltja mögötti lakásában: a tettest első körben halálra ítélték.

Özvegy Bartosics Józsefné mindennap reggel hét órakor nyitotta Zrínyi utcai élelmiszerüzletét. Augusztus 7-én azonban még tíz órakor sem látták. Holttestét a Gizella téren posztoló közrendőr találta meg, az asszony a hálószobájában feküdt az ágyon kombinéban, a fején véres párnával. „Rablógyilkosság a Zrinyi-uccában. Keddre virradóra álmában megfojtották özv. Bartosics Józsefnét” – írtuk 1928. augusztus 8-án. Eleinte rendkívül sovány embert kerestek, aki befért a kis ablakon. A negyvenöt éves, jómódú, molett, kikapós özvegyasszonynál gyakran fordultak meg szerb katonaszökevények, más udvarlók. Forgalmas élelmiszerüzletében „a tojástól a kovászos uborkáig mindent lehetett kapni”, ismerősei szerint néhány ezer pengőnek kellett otthon lennie. A gyilkos öt perc alatt megfojthatta az asszonyt, és felforgatta a lakást. Később kiderült, 165 pengő tűnt el.

Bizalmas viszony

A gyilkos után néhány elemzésre alkalmatlan ujjlenyomat maradt. A rendőrség látókörébe került egy leszerelt katona, Pál József is. A férfi „bizalmas viszonyban volt az áldozattal”, de összevesztek. A gyilkosság előtti napon Szegeden látták szemtanúk. Miután egy „sovány, macskaügyességű” detektív csak segítséggel tudott átmászni a kis ablakon, úgy vélték, a tettest az asszony engedhette be. A boncolás dulakodás nyomait rögzítette. Pál Józsefet összekarmolt arccal elfogták Zalaegerszegen, ahol vadul költekezett. Kiderült, hogy a gyilkosság napján szerelt le az utászoktól, aznap látták az üzletben is. Leszerelése idején mondta társainak: nincs civil ruhája, de eljön Szegedre, és utána rá sem fognak ismerni. Augusztus 5-én vendéglő bérletére alkudozott, de pénze nem volt.

Kimászott az ablakon

A gyilkosság estéjén szobát vett ki egy szállodában. Kilenc körül kimászott az ablakon, éjjel vissza – a személyzet távozását és érkezését is észlelte. Másnap fizetett, kijelentkezett, új ruhát vásárolt, vonatra ült. Amikor a zalaegerszegi csendőrök megkérdezték tőle, mit keresett Szegeden, rávágta, hogy ő már nem volt ott a gyilkosság idején. Szóba sem hozták az özvegyasszonyt.

A gyilkos, miután visszavitték Szegedre, vallott. Azért haragudott meg korábban az asszonyra, mert az meggyanúsította, hogy ellopta 120 pengőjét. Azt állította, azon az estén is a régi sztorin vesztek össze, és egymásnak estek. Ám ha hirtelen felindulásból ölte meg az özvegyet és fosztotta ki, miért a szállodaablakon át közlekedett? Az ügyészség előre megfontolt szándékkal elkövetett rablás és gyilkosság miatt emelt vádat. Pál József éhségsztrájkolt a börtönben, és őrültnek próbálta tettetni magát.

Nem ítélték halálra

A tárgyalásokon akkora volt az érdeklődés, hogy az elsőn az ügyvédek be sem fértek a terembe. Tanúk vallották, hogy a férfi bosszút akart állni özvegy Bartosicsnén, több nő elájult az izgalomtól. Rablás és gyilkosság miatt halálra ítélték a leszerelt katonát, aki azzal állt elő, hogy egy szerb katonaszökevény helyett vállalta magára a gyilkosságot, mert nem volt állása. Végül kötél általi halál helyett 11 év fegyházra ítélték, mert úgy találta a bíróság, „nincs rendesen bizonyítva az előre megfontolt szándék”.