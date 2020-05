Radnóti is lapunk szerzője volt

A korabeli Délmagyarországban kutattuk Radnóti Miklós nyomait. Bár nem tartozott az állandó szerzők közé, riportját és verseit is közölte lapunk.

Radnóti Miklós 1930–1936 kö­­zött élt Szegeden, az akkori Fe­­renc József Tudományegyetem bölcsészkarán végezte a magyar–francia szakot. A nu­­merus clausus miatt nem Budapestre, hanem Szegedre vették fel. Bár nem volt lapunk állandó munkatársa, az itt töltött hat év alatt sajtótörténeti érdekesség, versek és több hír is köti a Délmagyarországhoz a költőt. Első alkalommal kötete elkobzásával került be a szegedi hírekbe.

Vers a házkutatásról

Radnóti második és harmadik verseskötete a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának kiadásában jelent meg. Vallásgyalázás és szemérem elleni vétség címen perbe fogták má­­sodik kötete miatt – ennek a Dél­­magyarországban is nyoma maradt. „A szegedi rendőrség a budapesti vizsgálóbíró intézkedésére szombaton délelőtt elkobozta Radnóti Miklós szegedi iró »Ujmódi Pásztorok Éneke« című verseskötetének Szegeden található példányait” (…) „porno­gra­fikus izü költeményeiért” – így a Délmagyarország 1931. áp­­rilis 11-i híre, amiből kiderül: a detektívek Radnóti Széchenyi téri lakásán 54 darabot foglaltak le a kötetből. Május 10-én lapunk közölte a házkutatásról szóló verset is, Napló címmel. Horger Antal el akarta távolíttatni az egyetemről Radnótit is, de ezt más professzorok megakadályozták – ezt Péter László irodalom- és helytörténész mondta el 2009. május 4-én, a költő születésének évfordulója előtt megjelent cikkünkben.

Első prózai írása

Lapunkban jelent meg Radnóti első prózai írása is, a párizsi gyarmati kiállításról, ahová első párizsi útján látogatott el. „Az Exposition Coloniale látszólag ártatlanul nyüzsögve, a sötétség beálltával pedig színesen lángolva (sokszor a szó szorosabb értelmében is), várja az özönlő idegeneket és gyermekded párisiakat” – így kezdődik a Tam-tam, Monsieur Coty és egy kávéskanálnyi Spengler Párisban című riport lapunk 1931. augusztus 23-i számában. Lentebb kiderült, „A hollandi pavillon leégett (…) Gondatlan munkások eldobott cigarettája okozza a tüzeket”. „…a citoyen szeret ingyen szórakozni. Vagy elsomfordál, vagy kinyújtja a négerre a nyelvét. De a tányérba nem dob” – nem tett túl hízelgő megállapításokat a „civilizált” ember viselkedéséről.

Sík Sándor tanítványa volt

Radnótinak még egy verse jelent meg a Délmagyarországban, a Személy harmadik, 1932. december 25-én. Irodalmi és vitaestek kapcsán ta­­lálkozhatunk még a nevével. 1932 decemberében például beszámoltunk egy Magyar Téka-estről, aminek moderátora lapunk egyik vezető újságírója, Magyar László volt – Radnóti is felolvasott a verseiből. 1933. február 21-én a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának vitaestjén Új magyar költészet s irodalmi problémák címmel tartott előadást. Decemberben a Dugonics Társaság ülésén szerepelt a művészeti kollégium négy tagja, valamint dr. Sík Sándor. A neves piarista költő-tudós szerzetes Radnótit 1931-ben fogadta a tanítványai közé, hatására tért a katolikus hitre később a költő, ő keresztelte. 1934. június 6-án Kaffka Margitról – róla írta szakdolgozatát – tartott előadást a Dolgozó Nők Klubjában.

Hasonló hírekben többször megtaláljuk még Radnóti nevét, de a Délmagyarországban többet nem publikált. Harmadik, budapesti temetése után jelent meg lapunkban 1946. augusztus 17-én: „Szerda délután a magyar szellemi, kulturális és politikai élet kiválóságai jelenlétében temették el Radnóti Miklóst, a magyar költőtársadalom egyik legtehetségesebb tagját. A gyászszertartást Sík Sándor költő, egyetemi tanár végezte, a gyászbeszédet Ortutay Gyula egyetemi tanár, a Magyar Központi Hiradó rt. elnöke mondotta.”