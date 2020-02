Rákot, agyvérzést, szívinfarktust okoz

Horváth Zoltán, a Fidesz és a Szeretem Vásárhelyt Egyesület önkormányzati képviselője azt javasolta, az ATEV bűzfigyelő kontrollcsoport mintájára hozzanak létre egy olyan csapatot, amely azt figyeli, hol fűtenek a városban szeméttel. Hódmezővásárhelyen, a standion környékén délutánonként a gyerekek bűzben és füstben kénytelenek edzeni.

– Minden fűtési szezonban problémát jelent, hogy orrfacsaró bűz terjeng Vásárhelyen, a stadion környékén. Valakik szeméttel, műanyaggal vagy gumival fűtenek – mondta a februári rendes közgyűlésen napirend előtti felszólalásában Horváth Zoltán, a Fidesz és a Szeretem Vásárhelyt Egyesület önkormányzati képviselője.

Kontrollcsoport

– Aki a stadionban jár, naponta találkozik ezzel a problémával a fűtési idényben. Kérem az illetékeseket, hogy tegyenek lépéseket a levegőszennyezés megszüntetésére – folytatta a képviselő. Hozzátette, elsősorban a gyerekek egészségéért aggódik. Arra emlékeztetett, hogy a városban a civilek létrehoztak ATEV bűzt figyelő kontrollcsoportot és egy másikat is, ami a tram-train építését felügyeli. Ezek mintájára létrehozhatnának egy füstfigyelő csapatot, hogy felderítsék, kik és hol tüzelnek szeméttel.

Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere válaszában kiemelte, maximálisan egyetért Horváth Zoltánnal, támogatja a javaslatát.

Az önkormányzat kivizsgálja a bejelentéseket

– A közterület-felügyelet jár el az Önök bejelentése alapján – mondta a polgármester. Arra biztatott mindenkit, jelentsék be, ahol szemétégetésre gyanakszanak. Azt ígérte, az önkormányzat minden esetet kivizsgál. Ha beigazolódik a gyanú, megbírságolják a levegőszennyezőt.

– A leghatározottabban szeretnénk a szemétégetés ellen fellépni. Az egészség közös ügyünk – hangsúlyozta a településvezető.

Rákot és impotenciát is okozhat

A Levegő Munkacsoport is kiemelten foglalkozik a kérdéssel a honlapján. Leírják, tilos a hulladékégetés, mert rengeteg mérgező anyag szabadul fel, amely rákot, szívinfarktust, agyvérzést, a magzatok genetikai károsodását, impotenciát és más betegségeket okozhat. A hulladékégetés jogsértő tevékenység, 500 ezer forintig terjedő bírsággal sújtható, adott esetben bűncselekménynek is minősülhet. A kéményt is tönkreteszik a füstgázokba kerülő savak. Egyetlen hulladékkal tüzelő háztartás kilométeres körzetben szennyezi a levegőt. Arról is írtak, mit tehet az ember, ha szomszédja szemetet éget. Javaslatuk szerint először a szomszédot kell figyelmeztetni a veszélyekre. Ha nem változik semmi, akkor a hatóságokhoz lehet fordulni. Ehhez nyomtatványminta is található a munkacsoport honlapján.