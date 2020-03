Ránk marad a tavaszi mérőóra-leolvasás

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályo­zási Hivatal (MEKH) a koronavírus-járvány miatt kialakult egészségügyi veszélyhelyzetben mentesítette a villamos­energia- és földgázszolgáltatókat a fo­­gyasztásmérő berendezések éves egyszeri személyes leolvasásától.

Ugyanez érvényes az esedékes hitelesítéssel összefüggő mérőcserékre – a feladatokat későbbi időpontra ütemezik.

A döntését a felhasználók, illetve a gáz- és villamosenergia-iparban dolgozók egészségének megóvása is indokolja. Az intézkedés célja, hogy a személyes találkozásokkal járó munkákat – a folyamatos ellátás biztosítása mellett – a lehető legkevesebbre csökkentse, ezzel is gátolva a fertőzés terjedését. Természetesen az elosztók munkatársainak – az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzetben – továbbra is ki kell menniük a felhasználókhoz, de ezt csak megfelelő védőfelszerelésben tehetik. Nem áll meg teljesen az élet, ahol nagyon szükséges, időpont-egyeztetés után elvégzik a halaszthatatlan munkát.

Hangsúlyozták, az éves leolvasás elmaradása miatt lehetőség van arra, hogy a mérőállást a szolgáltató által biztosított csa­­tornákon bejelentsük. A MEKH javasolja, hogy az applikációs megoldást részesítsük előnyben, de akár telefonon, e-mailben vagy a honlap felületein keresztül is közölhetjük mérőállásukat.

Ahol nem áll rendelkezésre adat az éves leolvasásról, a földgáz- és villamosenergia-szolgáltatók becsült mérőállás alapján készítenek majd elszámoló szám­­lát. A diktálás lehetőségével kapcsolatban mostanában még inkább érdemes figyelemmel kísérni a közleményeket, tájékoztatókat. A hivatal felhívta a figyelmet arra is, hogy mindenki fokozott körültekintéssel járjon el társaságokra hivatko­­zó, helyszíni leolvasás vagy mé­­rőcsere miatt jelentkező személyekkel, és a szolgáltató elérhetőségein ellenőrizzék eljárási jogosultságát.