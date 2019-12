A 2008-ban megjelent első kötetnek elkészült a folytatása Régészeti nyomozások Magyarországon 2.0 címmel.

A könyv, ahogyan az a nevében is szerepel, a magyar régészeti kutatások eredményeit mutatja be olvasmányos stílusban.

Szeged. A kötetet nemrégiben a megyeszékhelyen is bemutat­­ták Tóth Csaba és Lőrinczy Gábor régész tolmácsolásában a Szegedi Akadémia Bizottság székházában. A tartalomról és az újdonságokról a könyvet mél­­tató Lőrinczy Gábort kérdeztük, miben látja ennek a mostani kiadványnak a jelentőségét.

Fotó: Frank Yvette

– Nem világra szóló kincsekről van benne szó, hanem egy-egy magyarországi régészeti lelet, jelenség lehetséges értelmezéséről. Ez nemcsak a szakemberek tudását, fantáziá­ját is mozgatja meg, hanem az érdeklődő olvasó figyelmét is leköti, olvasmányos, amit az is segít, hogy nincsenek benne szakirodalmi hivatkozások és lábjegyzetek sem. A kötetben szereplő 27 sokszínű írás jó íráskészséggel rendelkező kutatók adat- és információgazdag munkája, amelyek keresztmetszetet adnak a mai magyar régészet helyzetéről és a Kárpát-medence történetéről.Élvezetes nyelvezettel folytatják a hazai ismeretterjesztés ha­­­gyományát – mondta Lőrinczy Gábor, hozzátéve, hogy a cikkek bemutatják a magyar régészetben az elmúlt évtizedben történt jelentős változásokat, például a természettudományos vizsgálatok nagymértékű előretörését és a régészeten belül egyre inkább előtérbe kerülő specifikus tu­dományágakat, mint például a tájrégészetet.

– Így olvashatunk a műszeres felderítés egyik legelterjedtebb formájáról, a fémkeresős kutatásról, a régészeti légi fotózás hasznáról. De szerepel a szerzők között a társtudományok (archaeozoológia, antropológia stb.) kutatóinak egy-egy írása is – részletezte Lőrinczy Gábor.

A mostani kötet az előzőnél nagyobb, A4-es formátumban készült, és 80 oldallal hosszabb, kép- és információgazdag, oldalanként pedig átlagosan 1-1 színes illusztrációval van ellátva. Célja mindenképpen a régészet népszerűsítése.