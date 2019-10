Régészeti szakkönyvet mutatott be a szentesi múzeum

Újraindult a szentesi Koszta József Múzeum könyvsorozata, az első újonnan megjelent szakkönyvet Vörös Gabriella és Szabó János József „Jazig nő és férfi temetkezése Szentesről” című munkáját péntek este mutatták be a múzeumban.

Farkas László Róbert, az intézmény igazgatója elmondta, a könyv megjelentetése egyben főhajtás is részükről: a múzeum alapítója, Csallány Gábor híres szarmata kutatóként írta be magát a régészeti kutatástörténetbe, és ez a kiadvány is éppen a szarmatákról ad hírt. A most újraindult múzeumi könyvsorozatot Rózsa Gábor egykori muzeológus alapította, így az ő emléke előtt is tisztelegnek.

A szerzőkkel Sóskúti Kornél régész-kutató beszélgetett, ennek során kiderült, a könyv egy érdekes szeletet mutat be Szentes környékének őstörténetéből. A szarmaták törzsszövetségébe tartozó jazigok az időszámításunk szerinti első-második században telepedtek meg az Alföldön, majd végül a negyedik század közepén tűntek el a népek olvasztótégelyében. A szakkönyv a törzsükhöz tartozó női és férfi sírban talált leleteket dolgozza fel.