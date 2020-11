Régóta beázik a deszki faluház, most orvosolják a problémát

A deszki faluház kupolatermében régóta küzdenek beázással a rossz tetőhéjazat miatt. Most pályázati forrásból lecserélhetik, ezt követően pedig az évekkel ezelőtt, saját forrásból megvásárolt parkettát is leteszik.

A deszki önkormányzat is sikeresen pályázott a Magyar falu program azon kiírására, amely a helyi faluházak és polgármesteri hivatalok épületeinek felújítását célozta meg. Mintegy 13,5 millió forintot nyertek, így megoldódik a faluház kupolatermének problémája. Király László polgármester lapunknak elmondta, hosszú ideje küzdenek beázással a teremben, azonban nem volt keretük arra egészen eddig, hogy lecseréljék a tetőhéjazatot, amely bitumenes zsindelyből van.

Most azonban a sikeres pályázat által véget vethetnek a terem rongálódásának, lecserélik a héjazatot. A településvezető elmondta, hamarosan kiírják a felhívást, hogy keresik a kivitelezőt a beruházásra.

Beszélt arról is, hogy még 2017-ben döntött a képviselő-testület arról, hogy felújítják a kupola- és a színháztermet is, az utóbbi helyiségben el is tudták végezni idén tavasszal a munkát. 4 millió forintból kicserélték a székeket a nézőtéren, valamint tűzálló padlószőnyeget tettek le, ezzel fedték be a falakat is.

Azonban a kupolaterembe hiába vásárolták meg három évvel ezelőtt az új parkettát, nem tudták letenni a beázás miatt, helyette sokszor vödröket kellett a padlóra helyezniük. Ha a programból elnyert pénzből elkészül a héjazat, a tervek szerint még idén, akkor a padlózat is megújul. A polgármester megjegyezte, már egy-másfél centiméteres hézagok vannak a parkettalapok között, ezért is bíznak abban, hogy jövő év elején kit tudják cserélni a padlót.

Megyénkben egyébként 12 település nyert forrást a programban, így erre a célra összesen 98 millió 413 ezer forint érkezik hamarosan. Deszk a második legnagyobb nyertese a kiírásnak.