Régóta várták Röszkén a bevezető út felújítását

Várva várt fejlesztés valósul meg Röszkén a következő két hétben: új aszfaltburkolatot kap a József Attila utca, és felújítják a bekötőt is az E75-ös útról. A felújítandó útszakasz kezelője a Magyar Közút, a forrást a Magyar Falu program biztosítja.

Hosszas egyeztetések és előkészítés után a Magyar Közút Nonprofit Kft. megkezdte a József Attila utca belterületi szakaszának teljes körű felújítását – olvastuk az örömhírt Röszke honlapján. Ezen a héten az előkészítő munkálatok zajlanak, jövő héten már az aszfaltozás várható az út teljes szélességében. A bekötőúton nagy felületű aszfaltozási munkálatok valósulnak meg, az 5-ös, illetve az E75-ös útról a be- és kikanyarodó útszakasz is megújul. Nagy előrelépés ez a település életében.

– A József Attila utcán kifejezetten rossz állapotban volt már az út – nyilatkozta lapunknak Borbásné Márki Márta polgármester, aki azt is elmondta: ez az utca az egyik bevezető út a településre. Állami tulajdonban van, a Magyar Közút a fenntartója. Az utóbbi 4-5 esztendőben minden évben jelezték a közút felé, hogy nagy szükség lenne a felújítására, amivel a cég szakemberei egyet is értettek. Ebben az évben végre lehetőség nyílt a munkálatokra, mégpedig a Magyar Falu programnak köszönhetően. A programnak van olyan része, ami a Magyar Közútnak biztosít forrásokat a legfontosabb fejlesztések finanszírozására – ebbe kerülhetett most bele Röszke is.

A település vezetőjétől megtudtuk: a belterületi szakaszon 900 méteren új aszfaltburkolatot kap az út, teljes szélességében. A bekötőutat is teljesen felújítják, a be- és kikanyarodó részt egyaránt. A külterüle­­ti útszakaszon is terveznek na­gyobb felületű javításokat, a szükségesség függvényében. Ennek megfelelően a bekötőt most nem lehet használni, a település a körforgalom felől közelíthető meg. A József Attila utcát a Szent Antal tértől lezárták a munkálatok idejére.