Rendhagyó, buli előtti programokkal várják a korán érkezőket a SZIN-re – Galéria

Ha valaki kéri, akkor akár saját maga is elkészítheti a hivatalos iratait a kormányablakbuszban a Szegedi Ifjúsági Napokon. Persze a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal munkatársai segítenek neki. De ott lesz a Nemzeti Adó-és Vámhivatal is, akiknek a sátrában bemutatják a NAV működését, és toboroznak is.

A legkorábban érkezők már kedden este beköltözhettek a Partfürdőre, bár a Szegedi Ifjúsági Napok hivatalosan csak szerdán kezdődik el. Aki viszont nem akar unatkozni a Majka & Curtis, vagy Tankcsapda koncertig, az már most egy sor érdekes program között válogathat.

Kitelepült a fesztiválra a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal is, akik a Civil faluba kormányablakbuszt is vittek. Juhász Tünde kormánymegbízott a Délmagyarországnak a helyszínen elmondta, hogy idén felállítanak egy alkoholszondát, és annak, aki ki meri próbálni, tanácsokat is adnak majd. Ezt egy bélyegző segítségével pecsételik a megszondáztatott kezére, vagy ahová szeretné. A tanács többféle lehet, az„inkább aludj”-tól az „igyál többet”-ig.

A kormányhivatal munkatársai ezen kívül a tudatos fogyasztásra, vásárlásra is felhívják az érdeklődők figyelmét, de természetesen a legfontosabb a személyes iratok ügyintézése. A kormányablakbuszban most is lehet okmányokat csináltatni, megújíttatni, viszont most egy újítással is készültek. Akinek van kedve, az beülhet az ügyintéző székébe, és elkészítheti saját okmányait, de természetesen a kormányhivatal munkatársainak segítségével.

Ott lesz a fesztiválon a Nemzeti Adó-és Vámhivatal is. Márkus András, a NAV Csongrád-Csanád Megyei Adó- és Vámigazgatóságának főosztályvezetője arról beszélt, hogy az ő sátrukban a NAV összetett tevékenységét ismertetik meg a látogatókkal, természetesen játékosan. Ezen túl bemutatják a szolgálati kutyákat, de lesznek kint bűnügyi nyomozók és más szakemberek is. A tábornok hozzátette, hogy toborozni is fognak. Elsősorban a déli határszakasz határátkelőire keresnek kollégákat, és az érdeklődőknek mindent elmondanak a szakmáról.