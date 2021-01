Rendhagyó módon szentelték meg idén a Tiszát

Több mint 10 éve szokás, hogy vízkereszt napján megszentelik a Tiszát Szegednél. A járványhelyzet miatt idén ez nem a folyóparton, hanem a görögkatolikus kápolna előtt történt.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Vízkeresztkor a katolikusok arra emlékeznek, hogy Jézus megkeresztelkedett a Jordán folyóban. Az élővizek megszentelése sokáig a szertartások része volt ezen a napon, ám ez a modern korban szinte teljesen eltűnt. Kocsis Fülöp szegedi származású görögkatolikus püspök javaslatára ezt a szokást 2010-ben visszavezették: azóta a Tiszát minden évben megszentelik. Nem volt ez másként idén sem, igaz, kivételesen ez nem a folyó partján történt meg.

– Isten Jézus képében emberi testet vett magára. Az isteni erő benne lakott, így bár embersége megmaradt, szent is lett. Így pedig azzá vált minden más is, amivel érintkezett. Vagyis amikor vízkereszt napján megkeresztelkedett a Jordánban, megszentelődött a víz azáltal, hogy a teste érintkezett vele – magyarázta a folyószentelés történeti hátterét Szaplonczay Miklós, a Szegedi Görögkatolikus Egyházközség lelkésze.

– A szentelés lényege, hogy a világban lévő jó dolgokat visszaállítsuk.

Hiszen Isten, ahogyan a Biblia is mondja, mindent jónak teremtett. Az ember azonban ezeket rosszá teszi: kizsigereljük a természetet, szennyezzük a környezetet. Ugyanez a helyzet a Tiszával is, sok piszkot engedünk bele. Mi vízkeresztkor a szentségét szeretnénk visszaadni, ezáltal pedig egy kicsit módosítani is az emberek hozzáállását. Hiszen aki részt vesz a szentelésen, annak más értelmet nyer a folyó és biztos, hogy nem tekint rá úgy, mint amit ki lehet használni, be lehet szennyezni. A szertartást azonban minden évben elvégezzük, hogy újra és újra szentté tegyük, amit megszentségtelenítettek – mondta.

A korábbi években ez a szertartás látványossága miatt sok hívet vonzott a folyópartra. Idén a járványhelyzet miatt azonban nem lehetett a Tisza partján nyilvános folyószentelést tartani, így azt Szaplonczay Miklós a Szent Rozália kápolna előtt végezte el. Ezt követően az érdeklődők palackozott szenteltvizet vihettek haza. A szétosztott üvegekben azonban már a megszentelt folyóvízzel érintkezett csapvíz volt, hogy aki akarja, meg is tudja inni, hiszen a szentelt víznek sokan gyógyító erőt is tulajdonítanak.