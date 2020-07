Rendhagyó néprajzi óra Deszken

A szabadtéri rendezvények újraindulásával először a gyerekekre fordít kiemelt figyelmet a Duna Művészegyüttes, mert úgy vélik, a fiatalok kiemelt hősei voltak a karantén helyzetnek.

Az együttes a gyerekek sokoldalú nevelésében, képességeinek fejlesztésében elengedhetetlennek érzi a népi kultúra értékeinek megismertetését, amely identitásukat és szociális érzékenységüket egyaránt fejleszti. Ezért indította el az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával az általános iskolásoknak összeállított, ingyenes programját „Kis magyar táncrajz” címmel.

A járvány miatt ötven előadásuk maradt el, ezért most júliusban és augusztusban pótolják ezeket. Többek közt Deszken is, ahol a hét során népi kézműves tábor zajlik. Ennek részeként szerda este interaktív, rendhagyó néprajzi órán vettek részt a táborozók, és a település más lakói is a Faluházban. A jelenlévők számos Kárpát-medencei tájegység tánctípusát, az adott néprajzi tájegységek viseleteit, jellemző dallamait és hangszereit ismerhették meg az est során. Egészen ámulatba ejtő előadásokat és népviseleteket mutattak be az együttes tagjai, akik a hangszerek megszólaltatására is megtanították a hallgatóságot.