Rendőrök ellenőrizhetik a maszkviselést a pályaudvarokon

Egyre kevesebben hordanak maszkot ott is, ahol amúgy kötelező, például a távolsági buszokon. A Volánbusz ezért a rendőrség segítségét kérte, akik a nagyobb buszpályaudvarokon ellenőrzik mától, hogy mindenkin van-e védőeszköz. A Szegedi Közlekedési Társaság pedig a járművein hívja fel az utasok figyelmét a kormányrendelet betartására.

Június közepén enyhített a kormány a koronavírus-járvány miatt korábban bevezetett szigorú biztonsági intézkedéseken. Ekkor törölték el a vásárlási idősávokat, azonban néhány dolog kötelező maradt. Így továbbra is maszkot kell hordani a boltokban és a tömegközlekedési eszközökön. Utóbbit viszont egyre kevesebben tartják be. Ebből lett most a Volánbusznak elege, és a rendőrök segítségét kérte az ellenőrzéshez. Mától tehát a nagyobb buszpályaudvarokon, így Szegeden a Mars téren is rászólhatnak a rendőrök arra, aki megszegi a szabályt, azaz nincs rajta orrot és szájat is eltakaró maszk. Ráadásul a rendelet megszegőit több tízezer forintra is büntethetik.

Vannak, akik viselik

Valószínűleg nem a pénzbírságtól való félelem, hanem a józan ész késztette azokat a fiatalokat a maszkviselésre, akik tegnap délután a Mars térről indultak Dorozsmára.

– Sokan úgy vannak vele, hogy inkább hordják a maszkot, csak nehogy újabb szigorítások legyenek. Nekem minden ismerősöm viseli, a családból pedig a nagymamám varrt mindenkinek – mondta Dér Lilla.

A pszichológusok gólyatáborába tartó lányról kiderült, hogy vajdasági, ahol szerinte sokkal komolyabb intézkedések voltak, mint Magyarországon, ezért jobban is követik a szabályokat az ottaniak.

– Én úgy látom, hogy a vonatokon hordják az emberek a maszkot, de csak a felszálláskor, vagy amikor vécére mennek – mondta már Gábor Tamás.

A boltban is szólni kell

A fiú szintén a gólyatáborba ment, amiről elmondta, hogy nem tart a fertőzéstől, mert csak ötvenen lesznek, és minden érkezőnek megmérik a lázát. Ráadásul mindenkitől azt kérték, hogy vigyen magával maszkot, ha esetleg menniük kell valahova, ne legyen probléma. A táborban egyébként külön takarítószemélyzet lesz, akik naponta fertőtlenítenek majd.

Az orosházi buszra felszálló Lovas Istvánné szerint is fontos a maszk hordása.

– Mindenhol viselek maszkot, ahol kötelező, és a családban is mindenki viseli. Annak pedig, hogy lesz ellenőrzés, kifejezetten örülök, mert úgy látom, hogy egyre kevesebben használják. Néha még a boltban is rá kell szólni az emberekre – tette hozzá az asszony.

A MÁV-nál is romlott a helyzet

Tegnap már a Szegedi Közlekedési Társaság járatain – legalábbis a 4-es villamoson – többször is felhívták a figyelmet a hatályos kormányrendeletre, vagyis a maszkviselésre. Ezt egyébként nemcsak a hangosbeszélőn, hanem bizonyos helyeken információs táblákkal is megteszik.

Sőt, azóta már a magyar vasúttársaság is reagált. Azt írták, hogy a nyári, meleg időszakban náluk is romlott a maszkhordási fegyelem, ezért szúrópróbaszerű ellenőrzéseket vezettek be a vonatokon. Az elmúlt három hét alatt a Készenléti Rendőrséggel, a polgárőrséggel és a vagyonőrökkel közösen több mint 2000 vonaton tartottak ellenőrzést, és figyelmeztették a maszk nélkül utazókat. És ez így lesz a jövőben is.