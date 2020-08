Rendőröket is oktat a vízimentő

Vízimentésre tanítja a rendőröket Seller András, a Szegedi Vízimentő és Tűzoltó Szakszolgálat vezetője. Idén bábuval gyakoroltak, ami ugyanúgy viselkedik, mint egy eszméletlen ember. A szakember nyaranta a balatonin kívül szinte az összes vízirendészeti őrs munkatársát segíti.

– Mi az eszközös mentést oktatjuk. Ez arról szól, hogy hogyan tudnak mentőeszközök igénybevételével segítséget nyújtani a vízben bajba jutott embereken – mondta a Délmagyarországnak a Szegedi Vízimentő és Tűzoltó Szakszolgálat vezetője.

Seller András elmondta, hogy legutóbbi gyakorlatukat Tokajnál tartották a Tiszán a rendőröknek.

– Idén bábuval gyakoroltunk, ami egyébként sokkal nehezebb is, mint egy mozgó emberrel, mert ebben a helyzetben nem tud kommunikálni a rendőr a bajba jutottal – tette hozzá Seller András.

Mint egy ember

A bábu ugyanis ugyanúgy „viselkedik”, mintha egy eszméletlen embert kellene kimenteni a vízből és beemelni a hajóba. Ennek a bábunak egyébként lehet szabályozni a súlyát, hogy 60 vagy 80 kilós legyen, mindez attól függ, hogy mennyi vizet tesznek bele.

A szakszolgálat vezetője azt is elmondta, hogy nem csak rendőröket, hanem tűzoltókat is oktatnak, és van, hogy évente 10-15 tanfolyamot is tartanak.

– Én négy éve tartok ilyen oktatásokat. A Belügyminisztériumnak van egy továbbképzési programja, amiben a rendőrök választhatják a vízimentést is. Nekem már volt szerencsém szinte az összes vízirendészeti őrsön oktatni a rendőröket – mondta még Seller András.

Rendszeres oktatás

– Rendszeres a vízimentő-oktatás, amit évente, még a szezon előtt valamennyi hajózó és bűnügyes állománynak megtartanak – mondta már a Zsaru magazinnak a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője, Busi László.

A tanfolyamot öt éve tartják folyamatosan, és mivel a fluktuáció minimális, így igazából továbbképzésre van csak szükség. Nagyon fontos az évenkénti továbbképzés, fontos, hogy készségszintű legyen a mozdulatsor, hogy meglegyen a rutin, ha élesben szükség lesz rá. Természetesen mindig vannak újdonságok, amikkel kiegészítik az ismeretanyagot. Idén a nyaralóhajózás volt az újdonság.

– A vízi mentés mindenhol ugyanaz, függetlenül attól, hogy a Balatonról, a Dunáról vagy a Tiszáról beszélünk. A bajba jutott emberek vízből mentése, majd ellátása mindenütt megegyezik. Viszont a mentőszolgálatnak való átadásban van nagy különbség – tette hozzá Busi László.

A Balatonon egyszerűbb

A Balatonon sokkal egyszerűbb a mentőautónak a helyszínre menni, míg egy folyószakaszon, esetünkben a Tiszán, nagyon kevés olyan hely van, ahol a vízpartot meg lehet közelíteni aszfaltos úton. Ezért nagyon pontos GPS-koordinátákat kell szolgáltatniuk a mentőszolgálatnak azokról a helyekről, ahol a sérültet biztonságosan át tudják adni.

– Két részre osztjuk az oktatási napokat. Délelőtt egy mentőtiszt, délután pedig Seller András tart gyakorlati bemutatót. Itt is különbség mutatkozik a balatoni és a tiszai mentés között. Ugyanis máshogy kell megközelíteni a hajóval a bajbajutottat, illetve a hajóba emelni. Büszkék vagyunk arra, hogy az ötödik év után magabiztosan, határozottan tudnak a valós életben menteni, segíteni a bajbajutottakon a kollégák – mondta a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője.